Vuçiç'ten itiraf: Seçimde yenilebilirim
04:00, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Aleksandar Vuçiç.
Sırbistan’da 25 Ekim’de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde yayınlanan bir ankete göre, Öğrenci Listesi, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’in “Birleşik Sırbistan” listesini geride bırakıyor.
NSPM araştırma portalının anketinde, katılımcıların yüzde 44,5’i “Öğrenciler Kazanır” sloganlı Öğrenci Listesi’ne, yüzde 42,7’si ise Vuçiç’in listesine oy vereceğini belirtti. Anket, vatandaşların yüzde 44’ünün öğrencilerin ve muhalefetin zaferinin ülke için en iyi sonuç olacağına inandığını ortaya koydu. Vuçiç, listesi ile rakipleri arasındaki farkın yüzde 1,5 olduğunu kabul ederken, kaybetmesi halinde kazananları tebrik edeceğini söyledi. Seçimlere katılım konusunda ise katılımcıların yüzde 79,8’i kesinlikle, yüzde 13,3’ü ise muhtemelen oy kullanacağını açıkladı.
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