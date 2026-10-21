Macron'dan Trump ve Netanyahu’ya gönderme: Sırtımızdan seçim kampanyası yürütüyorlar

Fransa'daki protestolar üzerinden göçmen söylemi üreten Trump ve Netanyahu'ya tepki gösteren Macron, "Aptalca yapay zeka içeriklerini benimseyip propaganda yapıyorlar. Fransa’nın sırtından seçim kampanyası yürütüyorlar. Zaten kendi sorunlarımız var, buna ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı. Fransız lider, gösterilerde doğrudan yabancı müdahalesi olmadığını ancak yoğun bilgi manipülasyonu yapıldığını kaydetti.

KATAR VE KÖRFEZ'DEN DEV ENERJİ TEDARİKİ ANLAŞMASI

Körfez turunun enerji güvenliği açısından şart olduğunu belirten Macron, kritik anlaşmaları duyurdu. Katar'dan kış boyunca aylık 2 teravatsaat LNG tedariki sağlandığını belirten Macron; BAE, Bahreyn ve Suudi Arabistan'dan gelen ilave sevkiyatlarla aylık motorin tedarikinin 295 bin tona ulaştığını, kasım başından itibaren akaryakıt fiyatlarının düşeceğini müjdeledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ VE 10 KAT ARTAN TAŞIMACILIK MALİYETLERİ

Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklığın küresel ticareti vurduğunu vurgulayan Macron, deniz taşımacılığı maliyetlerinin 10 katına çıktığını açıkladı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için öneriler sunduklarını belirten Fransız lider, bölge ülkeleriyle birlikte Irak ve Suriye üzerinden alternatif altyapı ve sevkiyat güzergahları geliştirdiklerini söyledi.

KÖRFEZ’DE DEV SAVUNMA HAMLESİ VE LÜBNAN ÇAĞRISI

Savunma alanında BAE ile 5. nesil Dassault Rafale savaş uçakları için stratejik ortaklık kurulduğunu söyleyen Macron, Katar ile de hava savunma ve zırhlı araç anlaşmaları yapıldığını belirtti. Lübnan konusunda ise İsrail ordusunun Litani Nehri güneyinden çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, UNIFIL sonrası çok uluslu yeni bir barış gücü için çalıştıklarını aktardı.

CUMARTESİ PROTESTOLARINA KARŞI SOKAKTA SIKIYÖNETİM TEDBİRLERİ

Fransa'daki şiddet olaylarına değinen Macron, şimdilik olağanüstü hale gerek duyulmadığını ancak Cumartesi günü yapılması planlanan gösterilerde kaos çıkarılmasına asla izin verilmeyeceğini belirtti. Sokağa çıkma ve toplanma yasaklarının kararlılıkla uygulanacağını belirten Macron, gençlerin gelecek kaygılarını anlamak için diyalog kanallarını da açık tutacaklarını vurguladı.

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