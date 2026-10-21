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Gündüz isyan gece yasak

Gündüz isyan gece yasak

04:00, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Gündüz isyan gece yasak
Fransa.

Fransa'da kötü yaşam koşulları ve ekonomik kriz nedeniyle günlerdir devam eden protestolarda şiddet olaylarının yaygınlaşmasının ardından kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Eylemler buna rağmen neredeyse tüm şehirlerde devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ise isyana dönüşen eylemlerin sorumluluğunu göçmenlere yükledi.

Yaşam pahalılığı, ekonomik kriz ve işsizlik nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu Fransa’da başlayan protestolar, “Sarı Yelekliler” hareketinin öncülüğünde gelişerek yönetime karşı bir isyan halini alırken hükümet, isyanı yatıştırmak için önlemler almaya çalışıyor. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, dün ülke çapında birçok şehirde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ilan etti. Yasağın uygulanacağı şehirler arasında başkent Paris’in yanı sıra, Marsilya, Lyon ve Lille gibi büyük şehirler de yer alıyor. Fransa’daki olaylar, Avrupa’da büyük yankı uyandırırken ABD Başkanı Donald Trump’ın da tepkisine sebep oldu. Trump, benzer olayların ABD’de de tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini ifade ettiği açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un göç politikasını eleştirerek, sorunun sebebinin göçmenler olduğunu öne sürdü. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Sarı Yeleklilerin öncülüğünde 17 Ekim’de başlayan ve yağma olaylarına dönüşen protesto eylemlerinin ardından kabine üyeleriyle bir toplantı düzenledi.

KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILDI

Lecornu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, bazı bölgelerde dün akşamdan itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması talimatı verdiğini bildirdi. Paris, Lyon, Lille, Nice kentlerinde belirli alanlarda önceki gün alınan kısmi sokağa çıkma yasağının dün de devamına karar verildi. Lecornu, kolluk kuvvetlerinin görevini iyi yaptığını, düzensizliğin aşırı sol tarafından organize edildiğini savundu. Hasar gören en az 3 bin dükkânın esnafına işsizlik maaşı ve özel destek fonu sağlanacağını duyuran Başbakan, “Düzeni yeniden sağlamak konusunda tamamen kararlıyım” dedi. Olağanüstü hâl yerine yerel sokağa çıkma yasaklarını tercih eden Lecornu, polisin siyasete alet edilmemesi gerektiğini vurguladı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez de bu akşamdan itibaren tedbirlerin devreye gireceğini, bu hafta sonu polis ve jandarma sayısının artırılacağını bildirdi. Yerel basında yer alan haberlere göre Paris, Marsilya, Lille, Nice, Douai ve Wattingnies’te sokağa çıkma yasağı 24 Ekim’e kadar gece 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

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Paris’in merkezinin yanı sıra, Saine-Saint Denis ve Creteil bölgelerinde şiddetlenen olaylar, Marsilya, Lille, Lyon, Nice ve Strasbourg gibi büyük kentler başta olmak üzere tüm ülkeye yayıldı. Protestoların şiddetlendiği 17 Ekim’den bu yana resmi verilere 1000’den fazla protestocu ve polis, yaşanan çatışmalarda yaralandı. Fransız polisi, olaylarda 6 bin 800 kişiyi gözaltına aldı, 149 kişinin tutuklandığı açıklandı.

TRUMP GÖÇMENLERİ HEDEFE KOYDU

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’daki şiddet olaylarının kaynağının göçmenler olduğunu savundu. Kansas’taki seçim mitingine giderken Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilere konuşan Trump, olayların öğrenci hareketleri veya okullarla değil tamamen göçle ilgili olduğunu iddia etti. “Macron’a ‘Sınırlarınızı kapatın yoksa ülkenizi mahvedeceksiniz’ demiştim. Biz kapattık, onlar kapatmadı. Şimdi ülkelerini mahvettiler” diyen Trump, Fransa’nın eski haline dönmesinin çok zor olacağını belirtti. Paris’te çok sayıda göçmen bulunduğunu öne süren ABD Başkanı, “Paris, çok yakında Müslüman bir şehir olacak” ifadesini kullandı. Trump, Fransa’daki göçmenlerin ülke değerleriyle uyumlu olmadığını iddia ederek Macron yönetiminin sınır güvenliği konusunda kendisini dinlemesi gerektiğini vurguladı. Fransa’daki durumun gerçekten üzücü olduğunu söyleyen Trump, Avrupa’nın sınırlarını kapatmazsa bitmiş olacağını da savundu. Öğrencilerin de desteklediği Sarı Yeleklilerin 17 Ekim’deki hayat pahalılığı protestolarında yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alınmış, bin civarında güvenlik görevlisi yaralanmış ve en az 1.500 dükkân yağmalanmıştı.


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Başlıklar :Fransaprotestoavrupakriz
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