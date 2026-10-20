Fransa'nın güneydoğusunda şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülkenin güneydoğusundaki Gard, Var, Haute-Corse, Herault, Ardeche, Vaucluse ve Bouches-du-Rhone vilayetlerinde şiddetli yağışa karşı uyardı.

Meteo-France, Var ve Gard vilayetlerinde dün ilan edilen turuncu alarm seviyesinin sürdüğünü, Haute-Corse'ta ise alarm seviyesini turuncudan kırmızıya yükselttiğini açıkladı.

Kırmızı alarm durumunun yerel saatle 20.00’ye kadar devam edeceği bildirildi.

Bouches-du-Rhone vilayetinde ise gece etkili olan şiddetli yağışlar ve fırtınada Marsilya’nın merkezindeki tramvay hattı zarar görürken, demir yolu ulaşımı aksadı.

Şehirdeki 2 numaralı metro hattındaki "National" durağı sular altında kaldı ve hizmete kapatıldı.

Vilayete bağlı Saint-Chamas kentinde yollar sular altında kalırken, çok sayıda iş yeri hasar nedeniyle kepenk kapattı. Ayrıca Saint-Mitre-les-Remparts kasabasında arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İtfaiye ekipleri, vilayette şiddetli yağışlara bağlı olaylarda 200'e yakın müdahalede bulundu.

Gard vilayetinde A9 otoyolunun Nimes Ouest ve Gallargues arası iki yönlü olarak trafiğe kapatılırken, kilometrelerce uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü.

Öte yandan Gard ve Herault vilayetleri demir yolu trafiğinin aksadığı yerler arasında yer aldı.

Var vilayetinde vatandaşların telefonlarına uyarı mesajı gönderildi ve vilayet sakinlerinden zorunlu olmayan durumlar dışında seyahatten kaçınmaları istendi.

Vilayette özellikle A50 ve A57 otoyollarında şiddetli yağışlardan kaynaklı 15 trafik kazası meydana geldi.

Haute-Corse vilayetinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle binlerce hanede elektrik kesintisi yaşandı.

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