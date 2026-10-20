İtalya 'da hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki aksamaları protesto etmek amacıyla başlayan gösteriler, kısa sürede kontrolden çıkarak sokak çatışmalarına dönüştü. Milano kent merkezini savaş alanına çeviren olayların ardından Meloni hükümeti olağanüstü güvenlik önlemlerini devreye soktu. Kentte düzeni sağlamak adına 500 askerin görevlendirileceği açıklandı.

Protestolar yağma ve çatışmaya dönüştü

17 Ekim'de sakin başlayan protesto yürüyüşü, ilerleyen saatlerde yüzlerini gizleyen grupların devreye girmesiyle şiddet eylemlerine dönüştü. Göstericiler barikatlar kurup çöp konteynerlerini ateşe verirken, güvenlik güçlerine taş ve sert cisimlerle saldırdı. Çevredeki çok sayıda mağaza ise yağmalandı.

Polis ekipleri, kentin simge noktalarından Duomo Meydanı ve çevresindeki eylemcilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Olayların bilançosu ağır: 271 gözaltı, 1 milyon euro zarar

18 Ekim'deki şiddet dalgasının ardından Milano polisi geniş çaplı bir operasyon yürüttü. Emniyete götürülen 271 kişiden 32'si tutuklanırken, 28 kişi hakkında adli süreç başlatıldı. Yetkililer, emniyete alınanların 220'sinin reşit olmadığını açıkladı.

Çatışmalarda 14 polis memuru yaralanırken, esnafın ve ticari işletmelerin uğradığı zararın ilk belirlemelere göre 1 milyon euroyu bulduğu ifade edildi.

Dünya devleri vitrinlerini boşalttı

Olayların büyümesinden endişe eden dünyaca ünlü moda markaları da önlemlerini artırdı. Milano’nun en prestijli alışveriş caddesi Via Montenapoleone’de yer alan Chanel, Tiffany ve Dior gibi dev markalar vitrinlerindeki ürünleri güvenli alanlara taşıdı. Birçok işletme kepenk indirirken, yağmalanma riski taşıyan mağazalar camlarını ahşap panellerle kapatarak korumaya çalıştı.

Hükümetten sert müdahale

Krizin derinleşmesi üzerine Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini, emniyet güçlerine destek vermek amacıyla bölgeye 500 asker sevk edileceğini duyurdu.

Salvini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sözden eyleme! Milano'yu korumak için 500 asker daha" ifadelerini kullandı. Konuşulan askeri birliklerin "Güvenli Sokaklar" operasyonu kapsamında sahaya ineceği bildirildi.

Acil güvenlik paketi yolda

Başbakan Giorgia Meloni başkanlığında toplanan güvenlik kabinesi, şiddet olaylarına karışanlara yönelik uygulanacak yeni yasal yaptırımları masaya yatırdı. HAZIRLANAN yeni güvenlik paketinde;

• Suça sürüklenen çocuk yaştaki şüphelilere yönelik önleyici gözaltı yetkilerinin genişletilmesi,

• Kamu ve özel mülke verilen toplu zararlara yönelik cezaların ağırlaştırılması,

• Sokak çetelerine karşı daha sert önlemler alınması yer alıyor.

Yeni yasal düzenlemelerin 20 Ekim'deki Bakanlar Kurulu toplantısında karara bağlanması bekleniyor.

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