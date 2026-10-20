Fransa’da kaos büyüdü: Her yer yağmalandı bir dükkânın önünden bile geçmediler

Sokaklardaki kargaşanın ortasında sakinliğini korudu

Fransa’da çeşitli kentlerde düzenlenen protestoların şiddet olaylarına dönüşmesiyle çok sayıda iş yeri ve mağaza zarar gördü. Vitrinlerin kırıldığı, işletmelerin yağmalandığı ve araçların ateşe verildiği olaylar sırasında kaydedilen bir görüntü ise diğerlerinden ayrıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çevresinde dumanların yükseldiği bir sokakta bulunan kitapçının önünde oturan işletme sahibi görülüyor. Kapısına “Hoş geldiniz, açığız” yazan esnafın kahvesini içmeye devam etmesi, yaşanan gerginlikle çarpıcı bir tezat oluşturdu.

Protestolar birçok kente yayıldı

Fransa’da hayat pahalılığı, eğitim sistemi ve hükümet politikalarına yönelik tepkilerle gündeme gelen protestolar, bazı bölgelerde şiddet olaylarına dönüştü. Paris’in yanı sıra Marsilya, Lyon ve Bordeaux gibi kentlerde mağazaların vitrinleri kırıldı, iş yerleri zarar gördü ve araçlar ateşe verildi.

Yağma ve tahribat olayları, ülkede kamu düzeni ve işletmelerin uğradığı maddi zararlar konusundaki tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

Binlerce gözaltı, yüzlerce işletme değil binlercesi etkilendi

Haberde aktarılan resmî bilançoya göre, Fransız Adalet Bakanı Gérald Darmanin 19 Ekim’de olaylarla bağlantılı olarak 2 bin 513 kişinin gözaltına alındığını, 67 kişinin ise cezaevine konulduğunu açıkladı. Hükümet verilerinde ülke genelinde yağma ve tahribattan etkilenen ticari işletme sayısının en az 3 bin olduğu belirtildi.

“Kıran öder” düzenlemesi yeniden gündemde

Protestolar sırasında ortaya çıkan zararın kimler tarafından karşılanacağı tartışılırken, Fransa’da kamuoyunda “Kıran öder” olarak bilinen düzenleme de yeniden gündeme geldi.

16 Eylül’de Senatoya sunulan tasarı, yağma ve tahribat nedeniyle oluşan zararların sorumlulardan tahsil edilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Düzenleme kapsamında, belirli koşullar altında şiddet olaylarına katılan kişilerin zararlardan ortak sorumlu tutulması ve kişi başına 10 bin avroya kadar tazminat yükümlülüğü getirilmesi öngörülüyor.

Ancak söz konusu tasarı henüz yasalaşmış değil. Düzenlemenin Senatoda 27-28 Ekim tarihlerinde görüşülmesi planlanıyor.

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