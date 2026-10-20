Fransa’da Galatasaray için geniş güvenlik önlemi: Otel çevresinde keskin nişancılar görev yapacak

Paris’te protestolar dinmiyor: Bisikletleri ateşe verdiler polis biber gazıyla müdahale etti

Fransa’da hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarına karşı düzenlenen gösteriler devam ediyor. Başkent Paris’te Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan göstericilerle polis arasında yaşanan gerginlik, şiddet olaylarına dönüştü. Polis, göstericileri dağıtmak için biber gazı ve şok bombası kullanırken, meydan çevresinde bisikletler, çöp kovaları ve paletler ateşe verildi. Bazı dükkanların da yağmalandığı bildirildi.