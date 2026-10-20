Fransa’da Galatasaray için geniş güvenlik önlemi: Otel çevresinde keskin nişancılar görev yapacak
Galatasaray’ın Lille deplasmanı öncesinde Fransa’da güvenlik hazırlıkları gündeme geldi. Sarı-kırmızılı kulübün UEFA’ya yaptığı başvurunun ardından, takımın konaklayacağı otel ve çevresinde kapsamlı önlemler alınacağı öne sürüldü. Fransız basınına yansıyan plana göre güvenlik çalışmalarında askerler ve jandarma birlikleri de görev alacak.
Galatasaray’dan UEFA’ya güvenlik başvurusu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray’da maç öncesi güvenlik konusu öncelikli gündem maddelerinden biri oldu. Fransa’da yaşanan olaylara ilişkin endişeler üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yönetimin, futbolcuların, teknik ekibin ve deplasmana gidecek taraftarların güvenliğinin sağlanması için UEFA’ya başvurduğu belirtildi.
Kulübün talebi doğrultusunda karşılaşma öncesinde uygulanacak güvenlik tedbirlerinin kapsamının genişletildiği ileri sürüldü.
Otelin çevresinde yoğun güvenlik tedbiri
Fransız spor gazetesi L’Équipe’in haberine göre Galatasaray kafilesinin konaklayacağı otel ve çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri uygulanacak. Haberde, güvenlik planına Fransa Kara Kuvvetleri bünyesindeki özel eğitimli askerlerin yanı sıra Ulusal Jandarma ve muhafız birliklerinin de dahil edileceği aktarıldı.
İddialara göre otelin çatısında 6 keskin nişancı görev yapacak. Ayrıca 250 asker ile 1000 kişilik jandarma ve muhafız gücünün güvenlik çalışmalarına katılması planlanıyor.
Söz konusu tedbirlerin, takım kafilesinin konaklama sürecini ve maç öncesindeki hareketliliği güvenli şekilde sürdürmesini sağlamak amacıyla hazırlandığı ifade edildi.
Taraftarların güvenliği de gündemde
Galatasaray yönetiminin girişimlerinin yalnızca futbolcular ve teknik heyetle sınırlı olmadığı, Lille deplasmanına gidecek taraftarların güvenliğinin de dikkate alındığı kaydedildi.
Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde hazırlıklarını sürdürürken Fransa’da uygulanacağı bildirilen güvenlik planının ayrıntıları da yakından takip ediliyor.