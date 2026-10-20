Fransa'da başlayan protesto dalgası şimdi de Yunanistan'da: Parlamento önüne çadır kurdular
Yunanistan’ın başkenti Atina’da öğrenciler, artan kira fiyatları ve hayat pahalılığının yol açtığı sorunlara dikkat çekmek için Parlamento binası önündeki Sintagma Meydanı’nda eylem yaptı. Sembolik olarak çadır kuran öğrenciler, yüksek kiralar nedeniyle ev bulmakta zorlandıklarını ve yaşam maliyetinin eğitim hayatlarını olumsuz etkilediğini belirtti. Öğrenciler, pankartlarla Fransa’da düzenlenen öğrenci eylemlerine de destek verdi.
Fransa'da öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.
Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı. Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.
Hükümet olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon ve Nice şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.
Fransa'yı yangın yerine çeviren bu olaylar daha sonra Portekiz'e, İtalya'ya ve Belçika'ya da sıçramıştı.
Protesto dalgası son olarak Yunanistan'a sıçradı.
Yunanistan'da öğrenciler, yüksek kiralara ve yaşam maliyetinin yol açtığı sorunlara dikkati çekmek amacıyla Parlamento binası önündeki Sintagma Meydanı'na sembolik olarak çadır kurarak eylem yaptı.
Başkent Atina'daki meydanda bir araya gelen öğrenciler, yüksek kira fiyatları nedeniyle ev bulmakta zorlandıklarını belirtti.
Öğrenciler, hayat pahalılığının eğitim hayatlarını zorlaştırdığını ifade eden pankartlar açarak Fransa'daki öğrenci eylemlerine de destek mesajı gönderdi.