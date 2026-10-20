Fransa'da başlayan protesto dalgası şimdi de Yunanistan'da: Parlamento önüne çadır kurdular

Türkiye ile Libya'nın deniz yetki anlaşması AB'yi çıldırttı: Yunanistan ve Kıbrıs'ın yanındayız

Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya arasında 2019’da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı’nı oy birliğiyle onaylayarak 2020 tarihli ret kararını da iptal etti. Karar, Avrupa Birliği’nde (AB) tepkiyle karşılandı. AB, anlaşmanın Deniz Hukuku’na aykırı ve geçersiz olduğunu savunarak Yunanistan ve Kıbrıs’a desteğini yineledi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise mutabakatın onaylanmasını “derin bir üzüntüyle” karşıladıklarını belirterek üçüncü ülkelerin egemenlik haklarının ihlal edildiğini öne sürdü.