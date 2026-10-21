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Fransa'nın 341 yıllık kölelik kanunu 'Kara Kanun' ancak 2026'da resmen kaldırılıyor

Fransa'nın 341 yıllık kölelik kanunu 'Kara Kanun' ancak 2026'da resmen kaldırılıyor

00:08, 21/10/2026, Çarşamba
AA
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Fransa'nın 341 yıllık kölelik kanunu 'Kara Kanun' ancak 2026'da resmen kaldırılıyor
Fransa, köleliği düzenleyen 341 yıllık “Kara Kanun”u ancak 2026'da resmen kaldırıyor.

Fransa, sömürgecilik döneminde köleliği düzenleyen 1685 tarihli “Kara Kanun”u resmen yürürlükten kaldırmak için 2026'ya kadar bekledi. Ülkede kölelik 1848'de kaldırılmış, kanun da yasal geçerliliğini yitirmişti ancak resmî olarak yürürlükten çıkarılmamıştı. Fransız parlamentosu, tarihi kanunun resmen kaldırılmasına yönelik tasarıyı oy birliğiyle kabul etti.

Fransız parlamentosu, ülkede köleliğe ilişkin düzenlemeler içeren "Kara Kanun"un yürürlükten kaldırılmasına yönelik yasa tasarısını onayladı.

Fransız parlamentosunun üst kanadı Senatoda, "Kara Kanun"un yürürlükten kaldırılmasına ilişkin tasarı oylamaya sunuldu.

Söz konusu yasa tasarısı Senatoda oy birliğiyle kabul edildi.

Senato ve Meclisin aynı metin üzerinde anlaşması gerekiyor

Bu oylamayla birlikte tasarı, Fransız parlamentosu tarafından nihai olarak onaylanmış oldu.

"Kara Kanun"un ülkede resmen yürürlükten kaldırılması için tasarının ayrıca Resmi Gazete'de de yayımlanması gerekiyor.

Fransa'da parlamentonun bir tasarıyı onaylaması için Senato ve Meclisin aynı metin üzerinde anlaşması gerekiyor.

Süreç

"Kara Kanun", sömürgecilik dönemine ait olan ve Fransız kolonilerindeki kölelere yönelik insanlık dışı düzenlemeleri içeriyordu.

Fransa'nın 1685'te yürürlüğe koyduğu "Kara Kanun", kolonilerde köleleştirilen insanların yaşamlarına ve dinlerine yönelik düzenlemeleri kapsıyordu. Köleleri taşınabilir mülk olarak gösteren kanun, köle ticaretine dayanak sağlıyordu.

Fransa'nın 1848'de köleliği kaldırmasıyla "Kara Kanun" yasal olarak geçerliliğini yitirse de o tarihten bu yana resmen yürürlükten kaldırılmamıştı.

Guadeloupe Milletvekili Max Mathiasin'in sunduğu tasarı, mayısta parlamentonun alt kanadı Ulusal Mecliste oy birliğiyle kabul edilmişti.


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Başlıklar :fransakara kanunkölelik
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