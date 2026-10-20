Dört seçim Avrupa’yı felç etti

AB’nin dev bütçesi, Ukrayna’ya mali destek ve enerji politikası gibi doğrudan vatandaşların hayatını etkileyen başlıklarda uzlaşma sağlanması giderek güçleşiyor. Politico’nun haberine göre, AB liderleri son zirvede yaklaşık 2 trilyon avroluk yeni bütçe konusunda ilerleme sağlayamadı. Enerji politikası üzerindeki görüş ayrılıkları da zirvenin gündemine damga vurdu. Üye ülkelerin bütçe konusunda 2026 sonuna kadar anlaşma sağlanmasına mesafeli yaklaşması, müzakerelerin 2027’ye sarkabileceği endişesini artırdı. Avrupa Birliği, ekonomik ve jeopolitik baskılarla mücadele ederken kendi içindeki siyasi belirsizliklerin de etkisi altında. Birliğin en büyük dört ekonomisi Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’da yaklaşan seçimler ve iktidar tartışmaları, ortak karar alma süreçlerini zorlaştırıyor. Siyasi rekabetin yoğunlaşması, üye ülkelerin uzlaşma gerektiren konularda geri adım atmasını güçleştirirken, Avrupa’nın karşı karşıya olduğu sorunlara ortak yanıt üretmesini de geciktiriyor.

Lider boşluğu

İspanya’da 29 Kasım 2026’da yapılacak genel seçimlerin ardından Fransa’da 18 Nisan ve 2 Mayıs 2027’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirilecek. İtalya’da genel seçimlerin 2027 sonbaharında yapılması beklenirken, Almanya’da olağan genel seçim takvimi 2029’u işaret ediyor ancak 2027'de iki kritik eyalette yapılacak seçimler iktidarı sarsabilir. Bu ülkelerdeki siyasi gelişmeler yalnızca ulusal yönetimlerin geleceğini ilgilendirmiyor. AB bütçesi, enerji maliyetleri, savunma ve Ukrayna’ya sağlanacak destek gibi ortak kararlar, büyük ekonomilerin uzlaşmasına bağlı. Politico’ya konuşan bir Avrupalı diplomatın, “Artık Avrupa’nın belirgin bir lideri yok. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen güçlü, ancak Merkel ya da Mitterrand gibi bir liderimiz yok” değerlendirmesinde bulunması da kıtanın yaşadığı sıkıntıyı gösteriyor.

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