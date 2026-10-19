Fransa'da kısmi sokağa çıkma yasağı talimatı

Başbakan Sebastien Lecornu, ülke genelinde giderek yayılan olayların ardından kamu düzenini yeniden tesis etmek amacıyla valilere kritik bir talimat gönderdi.

Alınan yeni tedbirler doğrultusunda, tüm ülkeyi kapsayacak genel bir yasak yerine, sadece şiddet olaylarının yoğunlaştığı ve ihtiyaç duyulan bölgelerde kısmi sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak.

Güvenlik zafiyeti itirafı ve istifa süreci

Hafta sonu yaşanan şiddet dalgası, hükümet kanadında da ciddi sarsıntılara neden oldu. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, güvenlik güçlerinin bazı şehirlerde olayların kontrolünü tamamen kaybettiğini açıkça itiraf etti. Protestolar öncesinde yapılan hazırlıklarda ciddi bir öngörü eksikliği yaşandığını belirten Nunez, yaşanan sürecin sorumluluğunu üstlenerek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sundu.

Cumhurbaşkanı Macron'un İçişleri Bakanı'nın istifasını geri çevirdiği kaydedildi.

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