Fransa sokakları yanıyor: Paris sokaklarında artan yaşam maliyeti ve akaryakıt zamları protesto edildi
Fransa genelinde artan yaşam maliyetleri, akaryakıt fiyatları ve eğitim bütçesine karşı düzenlenen protestolarda polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmaların ardından, itfaiye ekipleri başkent Paris sokaklarında ateşe verilen barikat ve araçları söndürmek için çalışma yürüttü.
2 BİN 400'DEN FAZLA GÖZALTI
Fransa'da yoksul banliyölerdeki liselerde öğretmen açığı ve bakımsız okullara tepki olarak başlayan ve yaklaşık 1 aydır süren öğrenci eylemlerine, her yıl hayat pahalılığına karşı sokağa inen "sarı yelekliler", akaryakıt fiyatlarını protesto eden çiftçiler ve iklim aktivistleri de destek verince sokaklar karıştı.
Eylemler, hayat pahalılığı ve kamu harcamalarını hedef alan ülke çapında kitlesel bir hükümet karşıtı harekete dönüşürken, dün sokaklara dökülen binlerce kişiyle polis arasında birçok kentte son yılların en şiddetli çatışmaları yaşandı. Güvenlik güçleri kalabalıklara göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, olaylar gece boyunca sürdü.
İçişleri Bakanlığı'nın son açıklamasına göre gösterilerde yakalananların sayısı 2 bin 400'ü aştığı bildirildi. Yaralanan jandarma ve polis memuru sayısının da bin olduğu açıklandı.
LÜKS MAĞAZALAR YAĞMALANDI
Fransa bugüne yanmış yıkılmış binalar ve gece boyunca süren eylemlerden kalan enkaz görüntüleriyle uyandı.
Çatışmalar sırasında başta Paris olmak üzere pek çok kentte, kundaklama ve yağma olayları da görüldü.
Yakılan ve yağmalanan yerler arasında kamu binalarının yanı sıra lüks butikler, süpermarketler ve polis arabaları var.
Hollandalı bir turist bu sabah Paris'te gördüğü manzarayı "savaş bölgesi"ne benzetti. Sadece Paris'te sokakların temizliği için bin görevli seferber edildi. Paris Belediye Başkanı Emmanuel Grégoire tüm Parislileri sokakların temizliğine yardımcı olmaya çağırdı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından dün akşam başkent Paris'teki Elysee Sarayı'ndan ulusa seslendi. Macron, ülkenin düzene ve sükunete ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “17 Ekim Cumartesi günü aşırı solcu marjinal gruplar kendilerine katkı sağlayan çok sayıda suçluyla şehirlerimizde kontrolsüz bir şiddete yol açtı. Birçok dükkan yağmalandı, mağazalara, kamu binalarına ve belediye binalarına saldırılar düzenlendi. Siyasi partileri ve işçi sendikalarını gösterilerde yaşanan şiddet olaylarını kesin bir dille kınamaya çağırıyorum. Herkes gösterilerde yaşananlardan öfke ve utanç duyuyor. Başbakan Sebastien Lecornu esnafa en hızlı şekilde yardımcı olmak için bir kriz toplantısını yapacak. Hükümete, istihbarat konusunda gerekli tüm dersleri çıkarmasını ve bir daha bunun yaşanmamasını sağlaması talimatını verdim” ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Gerald Darmanin'in savcılara talimat verdiğini de belirten Macron, “Yıkanlar bunun maliyetini ödemeli. Yağmalayanlar zararı tazmin etmeli. Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli” diye konuştu.
PARİS'TE 855 KİŞİLİK GÖZALTI REKORU, 1 CAN KAYBI
Paris polisinden yapılan açıklamada, başkentte 855 kişinin gözaltına alındığını ve bu sayının bir rekor olduğunu açıklarken, Paris Belediye Başkan Yardımcısı Lamia El Aaraje de, kentin şu ana kadar hiç görmedikleri yoğunlukta bir şiddetle sarsıldığını söyledi.
Polis kaynakları, Paris'teki gösteri sırasında fenalaşan bir kişinin ilk yardım merkezine götürüldüğünü açıkladı. Söz konusu gösterici, merkezin önüne getirildiği sırada can verdi.
Paris Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre bu kişi, kalp ve solunum durması sonucu hayatını kaybetti.
YÜZ MİLYONLARCA EUROLUK MADDİ HASAR
Paris, Marseille, Nice, Nantes, Bordeaux, Limoges, Lille, Toulouse ve Strasbourg'da süpermarketler, eczaneler, lüks mağazaları, kozmetik dükkanları ve elektronik mağazaları yağmalandı.
Eylem bölgelerinde yağalanan işyeri sayısının bin 500'ü bulduğu, yüz milyonlarca euroluk da maddi hasar olduğu kaydediliyor.
140 YILLIK BELEDİYE BİNASI ALEV ALEV YANDI
Limoges kentindeki 143 yıllık belediye binası da kundaklandı. Kentte 1883'ten bu yana ayakta olan tarihi belediye binasında, maskeli grupların kundaklaması sonucu çıkan yangında çatı ve saat kulesi çöktü.
"BU ÜLKE KÖTÜ DURUMDA"
Limoges Belediye Başkanı Guillaume Guerin bugün yaptığı açıklamada, yerel polis gücünün birkaç yüz kişiden oluşan bir kalabalık karşısında kısa sürede yetersiz kaldığını belirtti. Guerin, grubun camları kırdığını ve ana kapıyı yıkmak için koçbaşı kullandığını söyledi. Limoges Belediye Başkanı, "Dün belediye binasına yönelik saldırının arkasındaki lojistik, organizasyon ve önceden planlanmış olması benim için katlanılmaz" ifadelerini kullandı.
Binayı korumak için yeterli sayıda polis bulunmadığını savunan Guillaume Guerin, "Belediye binasını korumak için tek bir ulusal polis memurum bile yoktu. Bu ülke kötü durumda, hem de çok kötü durumda ve bunu size söyleyen küçük bir taşra belediye başkanı" şeklinde konuştu.
Bordeaux’daki göstericiler, Ticaret ve Sanayi Odası binasına girerken, güvenlik güçleriyle protestocular arasında gerginlik yaşandı. Rennes'de ise göstericilerin ateşe verdiği barikatlar nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksadı.
Dün Mimar Tony Desjardins tarafından 1852 yılında inşa edilen ve geçmişte askeri karakol ile polis noktası olarak kullanılan tarihi yapıda çıkan yangına güçlükle müdahale edilirken, Marsilya kentinde ise çok sayıda protestocu, Eski Liman bölgesindeki belediye binasının giriş kapısını zorlayarak içeri girdi.
"Devrim başladı, Bastille'i ele geçiriyoruz" sloganları atan grup, giriş salonundaki eşyalara zarar verdi. Fransa Cumhuriyeti'nin simgesi Marianne'ın büstü de devrilirken, duvarlara çeşitli yazılar yazıldı.
Resmi kaynaklara göre 550 bin kişinin katıldığı belirtilen eylemlerde yer alan CGT sendikası ise bu rakamın 800 bin olduğunu savundu.
Paris Emniyet Müdürlüğü başkentte Elysee Sarayı, Başbakanlık binası ve Champs-Elysees gibi önemli noktalarda eylem yapılmasını yasaklamıştı. Yasağa rağmen ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde dükkan sahipleri mağazaların vitrinlerini panolarla kapattı ve cadde boyunca güvenlik güçleri konuşlandırıldı.
Başkentte göstericiler kaldırım taşlarını sökerek yolları kapatırken araçlar ve çöp konteynerleri ateşe verildi, döviz büroları ve mağazalar yağmalandı. 855 kişinin gözaltına alındığı, 1 göstericinin de hayatını kaybettiği Paris'te savcılıktan yapılan açıklamada, bu kişilerin ağırlıklı olarak şiddet veya mala zarar verme amacı taşıyan bir gruba katılma, silah ve patlayıcı madde bulundurma, yüzünü gizleme ve şiddet eylemlerinde bulunma suçlamalarıyla gözaltına alındığı belirtildi.
BAŞBAKAN LECORNU: ÜLKEDE GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR NOKTAYA GELİNDİ
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, yaşanan bu yoğun şiddet olaylarını kınarken, solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin kimin yanında olduğunu seçme zamanının geldiğine işaret ederek, "Ya cumhuriyetin ve dolayısıyla kamu düzenini sağlayan, insanları ve malları koruyan, yasaları uygulayan emniyet güçlerinin yanındasınız ya da kırıp dökenlerin yanındasınız" ifadelerini kullandı.
Lecornu, ülkede geri dönüşü olmayan bir noktaya gelindiğini de ifade etti.
İÇİŞLERİ BAKANI NUNEZ SON BİLANÇOYU AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise X hesabından yaptığı açıklamada, gösterilerde gözaltına alınanların sayısının 2 bini geçtiğini duyururken; şu ana kadar gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarında 600'den fazla polis, jandarma eri ve itfaiyecinin yaralandığını belirterek, bu sayının kesin sayı olmadığına dikkati çekti.
Nunez, "Protesto düzenlemek, temel bir hak, şiddetli ve örgütlü şekilde düzensizlik saçmak değil" ifadesini kullandı.
Hiçbir şeyin emniyet güçlerine, kamu kurumlarına saldırmayı, kamu binalarına hasar vermeyi, valilik ve belediye binalarına izinsiz girmeyi ve dükkanları yağmalamayı haklı çıkaramayacağını belirten Nunez, dünkü gösterilerde bazen geç saatlere kadar zorlu koşullarda görev yapan polis, jandarma erleri ve itfaiyecilere desteğini ifade etti.
Nunez, dün öğle saatlerinden itibaren kamu binalarını hedef almaya ve emniyet güçleriyle karşı karşıya gelmeye kararlı aşırı sola mensup binlerce kişinin şiddet olaylarına karıştığını, ardından Paris, Marsilya, Lyon, Bordeaux, Rennes, Strazburg, Grenoble, Nice ve Limoges gibi pek çok kentte dükkanları yağmalayan suçluların da bu kişilere katıldığını savundu.
Şu ana kadar dünkü eylemler kapsamında 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını açıklayan Nunez, söz konusu olayların faillerinin tespit edilip adalet karşısında hesap vermesi için soruşturmaların yürütüldüğünü kaydetti.
Çok sayıda dükkanda ciddi hasar oluştuğunu vurgulayan Nunez, "Cumhuriyet, düzensizliği ve şiddeti dayatmaya çalışanlara karşı hiçbir taviz vermeyecek" ifadesini kullandı.
Başbakan Lecornu ise X hesabından yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin eylemler kapsamında vatandaşları korumak için ciddi bir şiddetle karşı karşıya kaldığını belirtti.
Emniyet güçlerine net talimatlar verildiğini dile getiren Lecornu, onlardan suistimalleri önlemelerinin, insanları ve malları korumalarının, suça karışanları gözaltına alıp adalet karşısına çıkarmalarının istendiğini kaydetti.
Lecornu, ortalığı kırıp dökenlerin verdikleri hasarları ödemesini öngören yasa tasarısıyla ilgili parlamento görüşmelerini sonuna kadar götürmeye kararlı olduğunu dile getirerek, kamuya ait paranın, ortalığı kırıp dökenlerin yol açtığı hasarı değil, kamu hizmetlerini finanse etmesi gerektiğini vurguladı.