Fransa sokakları yanıyor: Paris sokaklarında artan yaşam maliyeti ve akaryakıt zamları protesto edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından dün akşam başkent Paris'teki Elysee Sarayı'ndan ulusa seslendi. Macron, ülkenin düzene ve sükunete ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “17 Ekim Cumartesi günü aşırı solcu marjinal gruplar kendilerine katkı sağlayan çok sayıda suçluyla şehirlerimizde kontrolsüz bir şiddete yol açtı. Birçok dükkan yağmalandı, mağazalara, kamu binalarına ve belediye binalarına saldırılar düzenlendi. Siyasi partileri ve işçi sendikalarını gösterilerde yaşanan şiddet olaylarını kesin bir dille kınamaya çağırıyorum. Herkes gösterilerde yaşananlardan öfke ve utanç duyuyor. Başbakan Sebastien Lecornu esnafa en hızlı şekilde yardımcı olmak için bir kriz toplantısını yapacak. Hükümete, istihbarat konusunda gerekli tüm dersleri çıkarmasını ve bir daha bunun yaşanmamasını sağlaması talimatını verdim” ifadelerini kullandı.





Adalet Bakanı Gerald Darmanin'in savcılara talimat verdiğini de belirten Macron, “Yıkanlar bunun maliyetini ödemeli. Yağmalayanlar zararı tazmin etmeli. Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli” diye konuştu.