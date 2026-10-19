Paris’te protestolar dinmiyor: Bisikletleri ateşe verdiler polis biber gazıyla müdahale etti

CUMHURİYET MEYDANI’NDA GERGİNLİK

Fransa’da Sarı Yelekliler’in önceki gün düzenlediği gösterilerin ardından sosyal medyada Paris’te yeni bir eylem çağrısı yapıldı. Öğleden sonra tarihi Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan göstericiler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Yerel makamlardan izin alınmadan gerçekleştirilen eylemde, polise taş atan göstericilere güvenlik güçleri biber gazı ve şok bombalarıyla müdahale etti. Meydanda yoğun bir gaz bulutu oluşurken, göstericilerin demir bariyerlerle barikat kurma girişimi polis tarafından engellendi.

BİSİKLETLERİ VE ÇÖP KOVALARINI ATEŞE VERDİLER

Polisin yoğun güvenlik önlemlerine rağmen meydanın yakınlarında bisikletler, çöp kovaları ve paletler ateşe verildi. Bazı dükkanların yağmalandığı olaylarda itfaiye ekipleri de yanan malzemelere müdahale etti. Gösteri sırasında yaşanan gerginlik ve yangınlar, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Eylemin, Sarı Yelekliler’in önceki gün düzenlediği gösterilerle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

ÖNCEKİ GÖSTERİLERDE 2 BİNDEN FAZLA GÖZALTI

Fransa’da öğrencilerin de destek verdiği Sarı Yelekliler, 17 Ekim’de hayat pahalılığına, yüksek akaryakıt fiyatlarına ve kamu hizmetlerindeki sorunlara karşı ülke genelinde sokağa çıkmıştı.

Paris başta olmak üzere birçok kentte şiddet olaylarına dönüşen gösterilerde lüks markaların mağazaları da dahil çok sayıda iş yeri yağmalanmış, Limoges kentindeki tarihi belediye binasında yangın çıkmıştı. Yetkililerin açıklamasına göre önceki günkü gösteriler kapsamında ülke genelinde 2 binden fazla kişi gözaltına alındı. Olaylarda 600’den fazla polis, jandarma personeli ve itfaiyecinin yaralandığı bildirildi.