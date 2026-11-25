Lyon'da binlerce kişi hayat pahalılığına karşı sokağa çıktı

Fransa'nın Lyon kentinde göstericiler, hayat pahalılığına karşı ve ücretlerin artırılması talebiyle sokaklara çıktı. Sendikaların kamu çalışanları ve demir yolu işçilerine yaptığı eylem çağrısı ülke genelinde grev ve protestolara yol açtı. Eylemler nedeniyle bölgesel tren seferlerinde aksamalar yaşandı. Fransa'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolar devam ediyor. Ülkenin Lyon kentinde bir araya gelen göstericiler, ücretlerin artırılması talebiyle yürüyüş düzenledi. Göstericiler yürüyüş boyunca sloganlar atarken çeşitli pankart ve dövizler taşıdı. Bazı eylemciler meşale yakarken, bir grup gösterici alışveriş arabasıyla yürüyüşe katıldı. Köprü üzerinde de yürüyen göstericilerin eylemi sırasında polis ekipleri bazı yolları kapattı. Ülkede sendikaların kamu çalışanları ile demir yolu işçilerine yönelik eylem çağrısı sonrasında grev ve protestolar düzenlendi. Eylemler nedeniyle bölgesel tren seferlerinde aksamalar meydana geldi.