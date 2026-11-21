Almanya, hükümet politikalarına yönelik artan toplumsal öfkeyle sarsılıyor. "Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)" adlı gençlik inisiyatifinin çağrısıyla ülkenin birçok şehrinde binlerce kişi meydanlara indi. Göstericiler; Başbakan Friedrich Merz'i, zorunlu askerlik dayatmasını, sosyal yardımlardaki kesintileri, ülkede yükselen ırkçılığı ve iklim politikalarını sert sözlerle protesto etti.
Leipzig'de sokaklar savaş alanına döndü
Alman basınında yer alan bilgilere göre, protestoların en yoğun yaşandığı adreslerden biri olan Leipzig kentinde yaklaşık 2 bin 500 kişi toplandı. Eylemin ardından şehrin güneyine doğru yürüyüşe geçen öfkeli kalabalık, çöp konteynerlerini devirerek yolları kapattı. Havai fişek ve maytaplarla güvenlik güçlerine karşılık veren gruba Alman polisinin müdahalesi sert oldu.
Tazyikli su ve çok sayıda gözaltı
Protestocuları dağıtmak için tazyikli su kullanan Alman polisi, olayların ardından çok sayıda genci kimlik tespiti gerekçesiyle gözaltına aldı.
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