Şefkat Köşesine Çevirdi
Suriye sınırında bulunan ve Kırıkhan ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki İncirli Mahallesi'nde cami imamı Mustafa Demir, caminin depremde yıkılmasının ardından yeniden inşa edilmesiyle birlikte avluda kediler için özel bir alan oluşturdu. Kedilerin köpek saldırılarında zaman zaman hayatını kaybettiğini gözlemleyince yaklaşık 2 yıl önce cami avlusuna ilk olarak 3-4 kedi evi yerleştirdi.
"Dinimiz hayvanları korumayı emrediyor"ifadelerini kullanan Demir, kedilerin sayısı arttıkça yuva sayısını 12'ye çıkardığını sözlerine ekledi.
Caminin çevresinin hem dışarıdan gelenler, hem mevsimlik işçiler, hem çocuklar hem de hayvanlar için bir yuva hâline geldiğini anlatan Demir, "
Böylece hem dinimizin gereği olan hayvanları korumaya hem de onların beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu.
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