Caminin çevresinin hem dışarıdan gelenler, hem mevsimlik işçiler, hem çocuklar hem de hayvanlar için bir yuva hâline geldiğini anlatan Demir, "

Böylece hem dinimizin gereği olan hayvanları korumaya hem de onların beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz

" diye konuştu.