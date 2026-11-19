Küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle ons fiyatı 45 dolar seviyesine kadar gerileyen gümüş için ABD’nin önde gelen finans kuruluşlarından Bank of America’dan (BofA) dikkat çekici bir değerlendirme geldi. Yatırımcısını bir süredir bekleten değerli metalde 2027 yılıyla birlikte dengelerin tamamen değişeceğini öngören banka, ons fiyatı için 75 dolar hedefine işaret etti.
Yükseliş için tarih verildi
Bank of America’nın yayımladığı güncel emtia raporunda, gümüş fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki seyrine ilişkin net rakamlar paylaşıldı. Küresel ekonomideki baskıların hafiflemesiyle gümüşün yeniden güçlü bir yükseliş ivmesi kazanacağını belirten analistlerin dönemlik ortalama fiyat beklentileri şöyle sıralandı:
2026 son çeyrek: 55 dolar
2027 ikinci ve üçüncü çeyrek: 75 dolar
2027 yılı genel ortalaması: 70 dolar
Arz fazlası yerini dev açığa bırakacak
Rapora göre, gümüş fiyatlarını yukarı taşıyacak en temel unsur piyasadaki arz-talep dengesinin sert bir şekilde yön değiştirmesi olacak. Analizde öne çıkan iki kritik başlık bulunuyor:
Arz açığı geliyor: 2026 yılını 910 ton arz fazlasıyla kapatması beklenen küresel gümüş piyasasının, 2027 yılında 852 tonluk ciddi bir arz açığıyla karşılaşacağı tahmin ediliyor.
Fon hareketleri belirleyici olacak: Fiziki gümüşe dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) 2025 yılında yaklaşık 8 bin 600 tonluk güçlü bir giriş yaşanmış, ancak 2026’da 1.500 tonluk çıkış gerçekleşmişti. Banka, yatırımcıların yeniden gümüşe yönelmesi durumunda bu fon akımlarının fiyatları hızla destekleyeceğini vurguluyor.
Yapay zeka ve veri merkezleri talebi katlayacak
Endüstriyel tarafta ise gümüşe olan talebin yeni itici gücü yapay zeka yatırımları ve veri merkezleri olarak öne çıkıyor. Soğutma sistemleri, enerji yönetimi ve elektrik altyapısında yoğun olarak kullanılan gümüşün veri merkezlerindeki kullanımının, 2026 yılındaki 270 ton seviyesinden 2030 yılında 600 tonun üzerine çıkması bekleniyor.
Güneş enerjisi sektöründe Çin kaynaklı bir yavaşlama yaşansa da, önümüzdeki süreçte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararları, doların küresel seyri ve ETF fonlarındaki hareketlilik gümüşün yönünü belirleyen ana faktörler olmaya devam edecek.
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