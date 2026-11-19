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ASELSAN tarafından geliştirilen EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik (HPEM) İHA Savunma Sistemi, yeni nesil dron tehditlerine karşı sergilediği kabiliyetlerle dikkatleri üzerine çekti. Şirketin 51'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında Gölbek Atış ve Test Merkezi'nde düzenlenen denemede, 51 dron aynı anda havalandırıldı.

EJDERHA, yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar kullanarak hedeflerin tamamını saniyeler içinde etkisiz hale getirdi.

ASELSAN'ın dünya çapında bir ilk olarak açıkladığı başarı, Avrupa başta olmak üzere uluslararası savunma basınında geniş yankı buldu.

ALMAN BASINI MANŞETE TAŞIDI: ‘TÜRK SAVUNMA SİSTEMİNDEN DÜNYA PRÖMİYERİ’

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Berliner Zeitung, ASELSAN'ın gerçekleştirdiği testi dünya prömiyeri olarak nitelendirdi. Gazete, 16 Kasım'da yayımladığı haberinde Türk savunma sisteminin 51 dronu aynı anda etkisiz hale getirdiğini vurguladı.

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Hiçbir mühimmat kullanılmadan gerçekleştirilen denemenin görüntülerine yer verilirken ASELSAN'ın Avrupa savunma pazarındaki büyümesine de dikkat çekildi.

Polonya merkezli Defence Industry Europe ise Türkiye'nin 51 dronu elektromanyetik dalgalarla saniyeler içinde devre dışı bırakmasını gündemine taşıdı.

Ukraynalı savunma yayını Militarnyi de EJDERHA'nın kabiliyetlerini ele aldığı haberinde, özellikle kablolu dronlara karşı elde edilen başarıya dikkat çekti.

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ÖNCE BİN METREDEN İKİ DRONU VURDU

ASELSAN'ın gerçekleştirdiği test iki aşamadan oluştu. İlk aşamada EJDERHA, yaklaşık bin metre mesafedeki iki farklı kablolu dronu etkisiz hale getirdi.

Geleneksel elektronik karıştırma sistemlerine karşı daha dayanıklı olan kablolu dronların durdurulması, EJDERHA'nın önemli kabiliyetlerinden birini ortaya koydu.

Sistem, yalnızca dronların haberleşme sinyallerini kesmekle kalmıyor, yüksek güçlü elektromanyetik dalgalarla doğrudan elektronik devrelerine müdahale edebiliyor.

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TEK TUŞLA 51 DRON ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Denemenin ikinci aşamasında sürü dron saldırısı senaryosu uygulandı.

ASELSAN'ın 51'inci kuruluş yıl dönümünü temsilen 51 dron eş zamanlı olarak havalandırıldı. EJDERHA, hedeflerin tamamını saniyeler içerisinde etkisiz hale getirmeyi başardı.

EJDERHA DRONLARI NASIL ETKİSİZ HALE GETİRİYOR?

Mini ve mikro İHA'lar ile yeni nesil FPV dron tehditlerine karşı geliştirilen EJDERHA, vakum elektroniği teknolojisinden yararlanarak yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üretiyor.

Radar sistemiyle tehditleri tespit eden EJDERHA, elektro-optik sensörleriyle hedefleri takip ediyor. Ardından yönlendirdiği elektromanyetik enerjiyle dronların elektronik bileşenlerini hedef alıyor. Sistem, hedefin özelliklerine göre elektronik devrelerde bastırma, yeniden başlatma, devre dışı bırakma veya hasar oluşturma etkileri meydana getirebiliyor.

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Böylece geleneksel füze ve mühimmat sistemlerinden farklı olarak dronların navigasyon, haberleşme ve komuta kontrol sistemleri üzerinde doğrudan etki sağlıyor.

ÇELİK KUBBE'NİN YENİ NESİL SAVUNMA GÜCÜ

Türkiye'nin milli ve katmanlı hava savunma mimarisi ÇELİK KUBBE bünyesinde görev yapmak üzere geliştirilen EJDERHA, özellikle sürü dron saldırılarına karşı önemli bir savunma unsuru olarak öne çıkıyor.

ASELSAN'ın önleyici elektronik harp çözümleri arasında yer alan sistem, bugüne kadar mini ve mikro İHA'lar, alçak irtifada uçan sabit kanatlı araçlar ve kablolu veya kablosuz FPV dronlar gibi farklı hedeflere karşı saha denemelerinden geçirildi.

Çok sayıda dronun aynı anda saldırı düzenleyebildiği yeni nesil harp ortamında EJDERHA'nın mühimmat kullanmadan birden fazla hedefe müdahale edebilmesi, katmanlı hava savunmasına yeni bir kabiliyet kazandırıyor.

Ekonomi

ASELSAN'dan dünyada bir ilk: EJDERHA tek tuşla 51 dronu saniyeler içinde düşürdü