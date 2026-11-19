TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, milyonlarca vatandaşı ve iş dünyasını yakından ilgilendiren "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni kabul etti.
2,2 MİLYON KİŞİNİN GSS PRİM BORCU TAMAMEN SİLİNİYOR
Kanun teklifinin en dikkat çeken maddesi Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarına yönelik oldu:
İSTİHDAM TEŞVİKİ VE MESLEKİ EĞİTİM DESTEĞİNDE SÜRE UZATIMI
Teklifle çalışma hayatı ve mesleki eğitime yönelik desteklerin süreleri de genişletildi:
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK İSTİHDAMINDA YENİ DÜZENLEME
Kanun teklifinde güvenlik birimlerinin personel alım süreçlerine ilişkin maddeler de yer aldı. Buna göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilecek muvazzaf subay ve astsubay adayları ile fakülte ve meslek yüksekokullarına alınacak adaylarda aranacak nitelikler ve sınavların usul ve esasları yeniden belirlenecek.
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