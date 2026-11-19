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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, milyonlarca vatandaşı ve iş dünyasını yakından ilgilendiren "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni kabul etti.

2,2 MİLYON KİŞİNİN GSS PRİM BORCU TAMAMEN SİLİNİYOR

Kanun teklifinin en dikkat çeken maddesi Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarına yönelik oldu:

Silinen borç kapsamı: 1 Ocak 2017 tarihinden önceye ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Kapsam ve tutar: Düzenleme, 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin TL tutarındaki prim borcunu kapsıyor.

İade şartı: Düzenlemenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu dönemler için ödenmiş olan primler ise iade ve mahsup edilmeyecek.

İSTİHDAM TEŞVİKİ VE MESLEKİ EĞİTİM DESTEĞİNDE SÜRE UZATIMI

Teklifle çalışma hayatı ve mesleki eğitime yönelik desteklerin süreleri de genişletildi:

İlave istihdam teşviki: İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle kadın, genç ve mesleki-teknik eğitim belgesi sahibi işsizlerin istihdamını desteklemek amacıyla verilen teşvik 31 Aralık 2028'e kadar devam ettirilecek. Cumhurbaşkanına bu süreyi 31 Aralık 2029'a kadar uzatma yetkisi verilecek.

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Mesleki eğitim devlet katkısı: Aday çırak, çırak ve stajyer öğrencilere ödenen ücretlere sağlanan devlet katkısında Cumhurbaşkanına tanınan uzatma yetkisi, her defasında bir eğitim-öğretim yılı olmak üzere 15 eğitim-öğretim yılına çıkarılacak. Bu madde, 14 Eylül 2026'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK İSTİHDAMINDA YENİ DÜZENLEME

Kanun teklifinde güvenlik birimlerinin personel alım süreçlerine ilişkin maddeler de yer aldı. Buna göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilecek muvazzaf subay ve astsubay adayları ile fakülte ve meslek yüksekokullarına alınacak adaylarda aranacak nitelikler ve sınavların usul ve esasları yeniden belirlenecek.