Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nda (COP31), küresel elektrifikasyonun hızlandırılmasına yönelik 35’te 35 hedefi uluslararası destek kazanıyor. Elektriğin nihai enerji tüketimindeki payının 2035’e kadar yüzde 35’e çıkarılmasını öngören hedefe destek veren ülke sayısı, 75’e yükseldi. Çin ve ABD gibi yüksek enerji tüketimiyle öne çıkan ülkelerin hedefe destek vermeye yanaşmaması dikkat çekti. İş dünyası ve sivil toplumdan 94 kurum ve kuruluş da girişime destek verdi.

AVRUPA BİRLİĞİ DE ONAY VERDİ

Türkiye’nin COP31 Başkanlığı kapsamında açıkladığı hedef, enerji sistemlerinde elektriğin kullanımını yaygınlaştırarak fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmayı ve temiz enerji dönüşümünü hızlandırmayı amaçlıyor. Küresel nihai enerji tüketiminde elektriğin payı yaklaşık yüzde 22 seviyesinde bulunuyor. Bu oranın 2035’e kadar yüzde 35’e çıkarılmasıyla ulaşım, sanayi ve binalar başta olmak üzere birçok sektörde elektrik kullanımının artırılması hedefleniyor. Türkiye’nin girişimine destek açıklayan ülkeler arasında Almanya, İngiltere, Norveç, Güney Kore, İspanya, Japonya, Danimarka, Kanada ve Kırgızistan bulunuyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da AB’nin 35’te 35 hedefini onayladığını bildirdi. COP31 Müzakereler Başkanı Avustralya ise taahhüdün ilk imzacılarından biri olduğunu duyurdu. Böylece girişim, farklı bölgelerden ülkelerin yanı sıra iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından da destek aldı.

160’IN ÜZERİNDE ÜLKEYLE MÜZAKERE TRAFİĞİ

COP31’de 160’ın üzerinde ülkeden temsilci iklim taahhütlerinin uygulamaya geçirilmesi için müzakerelerini sürdürüyor. Türkiye’nin 35’te 35 hedefi, ilk hafta sonunda ortaya çıkan taslak metinde de yer aldı. Elektrifikasyon, enerji talebinin temiz kaynaklardan karşılanması açısından önemli bir araç olarak öne çıkıyor. Elektrifikasyonun emisyonları azaltabilmesi için elektriğin yenilenebilir ve düşük karbonlu kaynaklardan üretilmesi önem taşıyor. 35’te 35 hedefinin, COP28’de kabul edilen 2030’a kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarma ve enerji verimliliğindeki iyileşme hızını iki katına yükseltme taahhütlerini tamamlaması bekleniyor. Elektrikli araçlar, ısı pompaları ve sanayide elektrikli teknolojilerin yaygınlaşması dönüşümün öne çıkan alanları arasında bulunuyor.

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1,5 derece sınırı tehlikeye giriyor

İklim bilimi alanındaki son değerlendirmeler, küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi döneme göre 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefinin aşılması riskinin yüksek olduğuna işaret ediyor. Buna karşın emisyonların hızlı biçimde azaltılması, sıcaklık artışını sınırlama çabalarına katkı sağlayabilecek. Türkiye’nin girişimi de elektriğin payını artırarak bu çabalara ivme kazandırmayı amaçlıyor.

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