Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerle artan enerji maliyetleri enflasyonist endişelere neden oluyor. Bu durum, merkez bankalarının faiz artırımına gideceğine yönelik öngörüleri desteklerken altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metaller üzerinde satış baskısına yol açıyor. Bu yıla 4 bin 313 dolardan başlayan altının onsu, ocak ayında 5 bin 600 doları test ederek rekor kırdı. Ocak ayını yüzde 12,4 değer kazancıyla 4 bin 849 dolardan tamamlayan ons altındaki yükseliş, şubatta da devam etti.

GRAMIN FİYATI 6100 LİRAYA İNDİ

Altının onsu şubatta yüzde 8,5 değer kazandı. ABD ile İran arasında yaşanan gelişmelerle değer kaybetmeye başlayan altının onsu, mart ayını yüzde 11,32 düşüşle tamamladı. Mart ayında yaşanan bu düşüş, 2008 krizinden bu yana en sert aylık gerileme olarak kayıtlara geçti.

Devam eden aylarda da gerileyen altının onsu, Orta Doğu'daki belirsizliklerin devam etmesiyle düşüşe devam etti. Ons, dün 3 bin 757,5 dolarla Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. ABD'de enflasyonist kaygıların sürmesi varlık fiyatlarının yönü üzerinde oluşturduğu baskı nedeniyle gram altın 6 bin 100 seviyelerine kadar geriledi. Çeyrek altın 10 bin lira sınırına yaklaşırken, cumhuriyet altını 41 bin 750 liranın seviyesinin altına geriledi.

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UZMANLAR NE DİYOR?

Analistler, bugün yurt içinde gündemin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed'in toplantı tutanakları, İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, “Petrol fiyatlarındaki yükseliş genel anlamda faizlerin de yükselmesine ve dolar endeksinin değerlenmesine yol açıyor, güçlü dolar ise altın ve gümüş gibi varlık fiyatlarını genel olarak aşağı yönlü baskılıyor” dedi. Commerzbank Kıdemli Emtia Analisti Carsten Fritsch ise “Fed faiz artırımlarına devam edeceği beklentileriyle yükselen ABD tahvil getirileri ve güçlenen dolar, altın ve gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor” değerlendirmesinde bulundu.

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