Türkiye, 2025 yılı başından 2026 Ağustos sonuna kadar elektrik ihracatından yarım milyar doları aşan gelir elde ederken, bu tutarın yarısından fazlası Irak ve Suriye'ye yapılan satışlardan sağlandı. Geçmişte önemli pazarlardan biri olan Yunanistan'a ihracat 2025'te 500 milyon kilovatsaate gerilerken Irak, Türkiye'nin en büyük elektrik ihracat pazarı haline geldi.

360 MİLYON DOLARLIK REKOR GELİR

Türkiye'nin elektrik ihracatı 2025'te yaklaşık 4 milyar kilovatsaate ulaşırken ihracat geliri 360 milyon dolarla rekor kırdı. Irak ile Temmuz 2024'te 300 megavatlık bağlantının yeniden devreye alınması ve kapasitenin 2025'te iki katına çıkarılması satışları destekledi. Ödeme sorunları nedeniyle Ağustos 2025'te durma noktasına gelen ihracat Mayıs 2026'da yeniden başladı. Suriye ile 500 megavatlık Birecik-Halep hattının Eylül 2026'da devreye alınması da güney yönündeki ticaret imkanlarını genişletti.

Ember'in hesaplamasına göre Türkiye'nin mevcut sınır ötesi bağlantılarının tam kapasite kullanılması halinde yıllık 28 milyar kilovatsaatin üzerinde elektrik ihracatı teknik olarak mümkün.

Reklam Reklam

YENİ HEDEF 6 BİN 750 MEGAVAT

Bu miktar, 2025'teki ihracatın yedi katından fazla bir potansiyele işaret ediyor. Türkiye'nin 2025'te elektrik üretiminin yüzde 43'ünü yenilenebilir kaynaklardan karşılaması da ihracat imkanlarını destekliyor. Rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesini 2035'e kadar yaklaşık üç katına çıkarmayı hedefleyen Türkiye, aynı dönemde elektrik ihracat bağlantı kapasitesinde son yıllardaki artış ivmesini sürdürerek 6 bin 750 megavat seviyesini görmeyi planlıyor.

Reklam Reklam

Ekonomi

Bakan Işıkhan: Vatandaşlarımızın işgücü piyasasına erişimlerini destekleyeceğiz

Ekonomi

NATO EDGE 2026'nın ikinci gününde şirketler ürünlerini tanıttı

Ekonomi

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,22 yükseldi