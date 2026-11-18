"Buraya çok emek verdik"





Yusuf Kenan Eren, doğaya duydukları sevgi nedeniyle tarıma başladıklarını söyledi.





Çorak araziyi yeşillendirdikleri için mutlu olduklarını belirten Eren, şöyle konuştu:





"Zeytine gönül verince böyle bir serüvene atıldık. Buraya çok emek verdik, güzel bir hale getirdik. Üretim yapmak bizi duygulandıran bir olay, gururlanıyoruz. Başka meyve ağaçları da ektik. Güzel bir noktaya getirdik, daha iyi olacağına inanıyorum. Burada uğraş veriyoruz, çiftçiye de hizmet ediyoruz. Daha iyi verim alacağız inşallah. Ben üretim aşamasında emek harcarken eşim de satış konusunda emek veriyor. Güzel birliktelikle yolumuza devam ediyoruz."