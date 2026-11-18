Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Konuşmasında emeklilerin ekonomik koşullarına değinen Erdoğan, yeni yıldan önce hayata geçirilmesi hedeflenen düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı.
Emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Erdoğan, düzenlemenin yalnızca belirli bir kesimi değil, 17 milyonu aşkın emeklinin tamamını kapsayacağını duyurdu.
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