Doğu Anadolu Bölgesi’nde soğuklar etkisini sürdürürken, gece saatlerinde Türkiye’nin en soğuk yeri sıfırın altında 11,2 derece ile Erzurum’un Palandöken ilçesinde bulunan Doğu Anadolu Gözlemevi oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 16 Kasım saat 18.00 ile 17 Kasım saat 06.00 arasında Türkiye genelinde gerçekleşen en düşük hava sıcaklıkları kayıtlara geçti. Soğuk havanın etkili olduğu bölgede birçok merkezde termometreler sıfırın altını gösterdi.

Zirve Erzurum’un

Ölçülen en düşük sıcaklıklar listesinde ilk sırayı sıfırın altında 11,2 derece ile Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi alırken, onu sıfırın altında 9,5 derece ile Rize İkizdere Ovit ve sıfırın altında 9 derece ile Ardahan’ın Çıldır ilçesi takip etti. Mersin’in Silifke ilçesi Taşucu Açıkları 19,6 ile ülkemizin en sıcak yeri oldu.

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Bölgedeki diğer düşük sıcaklıklar

Gece boyunca bölgedeki diğer yerleşim yerlerinde kaydedilen en düşük sıcaklık değerleri ise şöyle sıralandı "Erzurum, İspir/Ulutaş: -8,8 C, Ağrı, Eleşkirt/Yayladüzü Beldesi: -8,4 C, Erzurum, Yakutiye (Erzurum Havalimanı): -8,3 C, Erzurum, Tekman/Hacıömer Köyü: -8,3 , Erzurum, Aziziye: -8,1 C, Kars, Sarıkamış: -7,9 C, Ardahan, Merkez (Yalnızçam Kayak Merkezi): -7,5 C, Kars, Selim: -7,5 C ve Ardahan, Göle: -7,4 C" Yetkililer, gece ve sabah saatlerinde görülen dondurucu soğuklara bağlı olarak yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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