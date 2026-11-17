Erzurum, Kars ve Ardahan'da gece hava sıcaklıkları sıfırın altına indi. Soğuk hava üç ilde de yaşamı olumsuz etkiliyor.
Erzurum'da araç camları ve yollar buz tuttu
Erzurum'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece ölçüldü. Park halindeki bazı araçların camları ile yollar ve kaldırımlar buz tuttu.
Sabah saatlerinde bitkiler kırağıyla kaplandı.
Sarıkamış'ta göletler buzla kaplandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava ve kırağı etkili oldu. Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye düşen ilçede sabah araçların camları, bitkiler ve çevre beyaza büründü. Bazı vatandaşlar araçlarına branda çekerek soğuktan korumaya çalıştı.
Hançerli Düzü'ndeki göletler buzla kaplandı. Beyaza bürünen meralar dron kamerasıyla görüntülendi.
Vatandaşlardan Celal Gök, "Geceleri çok soğuk oluyor. Sabah arabalarımız zor çalışıyor. Camlar buz tutmuş açılmıyor." dedi.
Ardahan'da tepeler karla kaplandı
Ardahan'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 6 derece ölçüldü. Soğuk hava, yaşamı burada da olumsuz etkiliyor.
Şehri çevreleyen tepelerin karla kaplanması, soğuk havanın il genelinde etkisini artırdı.
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