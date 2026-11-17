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İstanbul'da 15 ayrı suça karıştığı belirlenen örgüte yönelik operasyonda örgüt elebaşı A.K.’nın yakalanmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Polis ekipleri, balkonda sigara içen şüphelilerden yola çıkarak sitenin çevresini sardı. Araçlarla kaçmaya çalışan örgüt üyeleri ve elebaşı otoparkta yakalandı.

15 AYRI EYLEME KARIŞTILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, örgütün Tuzla, Pendik ve Maltepe başta olmak üzere birçok ilçede faaliyet gösterdiğini belirledi. Elebaşılığını A.K.’nın yaptığı örgüt üyelerinin nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve silahlı tehdit suçlarının da aralarında bulunduğu 15 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi. 13 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 tabanca ve bin 720 mermi ele geçirildi.

BALKONDA SİGARA İÇERKEN FARK EDİLDİLER

Örgüt elebaşı A.K. ve beraberindekilerin Gebze'de bulunduğu bilgisine ulaşan polis ekipleri, şüphelilerin kalabileceği adreslerde araştırma yaptı. Bir sitenin balkonunda sigara içen kişileri fark eden ekipler, şüphelilerden birinin A.K. olabileceğini değerlendirerek sitenin çevresini sardı. Otoparkın giriş ve çıkışlarında da önlem alındı.

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OTOPARKTAN KAÇAMADILAR

Polisin adrese yönelmesi üzerine A.K. ve beraberindekiler araçlarla kaçmak için otoparka indi. Ancak çıkışlarda önlem alan ekipler, şüphelileri kaçamadan yakalayarak gözaltına aldı. Yakalama anları sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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