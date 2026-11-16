Helikopterin inemediği bölgede UMKE ekiplerinden zorlu kurtarma

Aladağlar'da kayalıklardan düşen tırmanışçı kurtarıldı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Aladağlar Milli Parkı'nda tırmanış yapan amatör dağcı, kayalıklardan düşerek yaralandı. Olay, Hacer Ormanları'nda 6 kişilik grubun tırmanışı sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. tırmanış yaptığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbar üzerine bölgeye UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sis nedeniyle helikopter bölgeye inemedi
Yaralı tırmanışçının bulunduğu noktaya sis nedeniyle helikopterin iniş yapamadığı öğrenildi. Bunun üzerine UMKE ekipleri, zorlu arazi şartlarında yaya olarak bölgeye ulaştı. A.K.'ye ilk müdahalesini olay yerinde yapan ekipler, uzun süren çalışmaların ardından yaralıyı sedyeyle mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Yaralının tedavisi sürüyor
Ekipler tarafından sağlık görevlilerine teslim edilen A.K., ilk kontrollerinin ardından ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralanma tespit edilen tırmanışçının hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.