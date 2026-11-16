Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye’ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversiteli gençlere övgü dolu sözler: Sizlere bakarken Türkiye'nin aydınlık ve müreffeh yarınlarını görüyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması'nda seslendi. ÜNİAK bünyesinde yürütülen çalışmalara dikkat çeken Erdoğan, ilk kez kayıt yaptıran 450 bin gencin aileye katıldığını belirterek üniversite hayatının her aşamasında gençlerin yanında olduklarını söyledi. Üniversitelilere övgü dolu sözlerle seslenen Erdoğan, 'Sizlere bakarken Türkiye'nin aydınlık ve müreffeh yarınlarını görüyorum. 'Merkez ülke Türkiye' iddiamızı ete kemiğe sizler büründüreceksiniz' ifadelerini kullandı.
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