Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye’ye geliyor

TBMM'de bu hafta yoğun mesai: Milyonları ilgilendiren borç düzenlemesi gündemde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu hafta hem Genel Kurul hem de komisyonlardaki kritik düzenlemelerle yoğun bir mesai yapacak. Genel Kurul'da Türk Kızılay Kanunu Teklifi ile yabancı dijital konaklama platformlarına 5 milyon liralık izin belgesi zorunluluğu ve erişim engeli yaptırımı getiren teklif görüşülürken; Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık, İçişleri, Milli Savunma ve Dışişleri bakanlıklarının 2027 yılı bütçeleri ele alınacak. Milyonlarca yuttaşı ilgilendiren GSS prim borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi de görüşülecek.