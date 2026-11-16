Somali bayraklı yük gemisi Karadeniz'de battı: 12 Türk mürettebat kayıp

Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı sitesinde yer alan bilgilere göre, Romanya’dan Mısır’a yaklaşık 3 bin ton buğday taşıyan Somali bayraklı "BETUL 8" adlı yük gemisi, yardım çağrısında bulundu.
Gemi, Varna Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine ulaşmış acil yardım çağrısının ardından Bulgaristan açıklarında battı.
Patlamanın nedeninin ise araştırıldığı ifade edildi.
Bulgaristan’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde, Kaliakra Burnu’nun yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda meydana gelen olayın ardından arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Bulgaristan’dan iki, Romanya ve Türkiye’den ise birer gemi bölgeye sevk edildi.
Bulgaristan Hava Kuvvetleri’ne ait iki Cougar helikopteri ve bir Su-25 uçağı da arama-kurtarma çalışmalarına katıldı.
Patlamanın deniz mayını veya insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin inceleme sürüyor.
Gemi, Romanya’nın Tulcea limanından Mısır’a yaklaşık 3 bin ton dökme buğday taşıyordu.
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