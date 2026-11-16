Somali bayraklı yük gemisi Karadeniz'de battı: 12 Türk mürettebat kayıp

Peskov: Ukrayna'da geçici ateşkes değil yıllarca hatta yüzyıllarca sürecek bir barış istiyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada müzakere sürecine değindi. Peskov, "Müzakere süreci ise bizi bu barışa götürmesi gereken bir süreçtir." dedi ve Estonya'nın sınır kararını da değerlendirdi.