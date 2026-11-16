Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlediğini bildirdi.
Aksyonov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı duyurdu.
Köprü trafiğine kısıtlama getirildi
Saldırı nedeniyle köprü trafiğinde kısıtlamalara gidildiğini belirten Aksyonov, olay yerinde acil servis ekiplerinin çalıştığını aktardı.
Köprü 2022 ve 2023'te de hedef alındı
Ukrayna ordusu, Kırım Köprüsü'ne 2022 ve 2023'te de saldırılar düzenlemişti.
Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı Rus topraklarına bağlayan köprü, "Kerç" ismiyle de anılıyor ve stratejik öneme sahip.
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