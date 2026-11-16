KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Hiçbir zaman çözümsüzlük çözüm değildir bizim de görüşümüz budur

KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Lefkoşa'da resmi geçit töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, törende yaptığı konuşmada, "Kıbrıs Türk halkının geleceğinin başkaları tarafından şekillendirilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.