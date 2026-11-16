NATO, bir sonraki liderler zirvesinin Arnavutluk'ta düzenleneceğini ancak tarihinin henüz belirlenmediğini açıkladı.

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NATO, bir sonraki liderler zirvesinin Arnavutluk'ta düzenleneceğini bildirdi. Zirvenin tarihi ise henüz belirlenmedi.

Uluslararası basında NATO zirveleri ve toplantılarının sıklığının azaltılacağına dair haberler yer alıyor. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan bir NATO yetkilisi, “Bir sonraki NATO Zirvesi Arnavutluk'ta düzenlenecek, ancak zirvenin tarihi henüz belirlenmedi.” dedi.

Rama, Tiran'ı ve 2028'i işaret etti

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise bir sonraki zirvenin Tiran'da yapılabileceğine işaret etti. Rama'ya göre tarih 2027 değil, 2028 olabilir.

Lahey bildirisinde tarih verilmemişti

25 Haziran 2025'te Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonuç bildirisinde, 2026'da Türkiye'de yapılacak toplantının ardından liderlerin Arnavutluk'ta bir araya gelmesi kararlaştırılmıştı. Bildiride tarih yer almamıştı.

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NATO'nun resmi açıklamasına göre zirveler, İttifakın siyasi ve güvenlik ihtiyaçlarına göre Kuzey Atlantik Konseyi'nin kararıyla gerçekleştiriliyor. Buna karşın son 10 yılda, Kovid-19 kısıtlamalarının uygulandığı 2020 dışında, NATO liderlerinin her yıl farklı müttefik başkentlerinde bir araya geldiği görülüyor.

Diplomatik kaynaklar ABD'nin talebine işaret ediyor

Diplomatik kaynaklar, ABD yönetiminin NATO liderler zirvelerinin her yıl düzenlenmesi uygulamasına son verilmesini ve toplantıların iki yılda bir yapılmasını istediğini belirtiyor. Aynı kaynaklara göre ABD yönetimi, İttifak içinde bu yönde girişimlerde bulundu.