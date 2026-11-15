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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Hiçbir zaman çözümsüzlük çözüm değildir bizim de görüşümüz budur

15:14, 15/11/2026, Pazar
AA
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa'da KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi geçit törenine katıldı.

KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Lefkoşa'da resmi geçit töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, törende yaptığı konuşmada, "Kıbrıs Türk halkının geleceğinin başkaları tarafından şekillendirilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Başkent Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda yapılan resmi geçit töreni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlendi.

Törene üst düzey isimler katıldı

Törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ ve 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat katıldı. TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir ve ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de törendeydi. Bakanlar, bazı milletvekilleri, askeri erkân, siyasi parti, muharip dernekler ile diğer dernek, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar da törene katılanlar arasında yer aldı.

Türkiye'den ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran törende hazır bulundu. Türkiye'den gelen siyasi parti temsilcileri ve heyetleri de törende yer aldı.

Ali RuhluelAnadolu AjansıKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni yapıldı.

Tören İstiklal Marşı ile başladı

Resmi geçit töreni, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Erhürman birlikleri denetledi ve halkın bayramını kutladı.

Mesajlar okundu, ardından Lefke ve Erenköy'den getirilen bayraklar Erhürman'a takdim edildi. Tören, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konserinin ardından sona erdi.

Ali RuhluelAnadolu AjansıKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni yapıldı.

Kıbrıs Türk halkının hakları korunacak

Erhürman, törende yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkının haklarını her platformda korumayı sürdüreceklerini söyledi. Annan Planı ile Crans-Montana'da Türkiye ile birlikte sergilenen tutumun üzerinden yıllar geçmesine rağmen, çözüm anlayışlarında herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının pazarlık konusu olabileceğini düşünen zihniyetin çözüm konusunda değişmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, "Hiçbir zaman çözümsüzlük çözüm değildir, bizim de görüşümüz budur." ifadesini kullandı.

Ali RuhluelAnadolu AjansıKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni yapıldı.

Siyasi eşitlikten vazgeçilmeyecek

Hiç kimsenin Kıbrıs Türk halkını masalara hapsedemeyeceğini kaydeden Erhürman, "Kıbrıs Türk halkının geleceğinin başkaları tarafından şekillendirilmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının Ada'da asla azınlık olmadığına dikkati çeken Erhürman, halk olarak siyasi eşitlik ve haklarından hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini söyledi. Siyasi eşitliğin tartışma konusu dahi olamayacağını vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı, Kıbrıs meselesinde yalnızca müzakere masasına oturmak için değil sonuç almayı hedefleyen bir süreç istediklerini yineledi.

Ali RuhluelAnadolu AjansıKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni yapıldı. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bakanlar, bazı milletvekilleri, askeri erkân, siyasi parti, muharip dernekler ile diğer dernek, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Ali RuhluelAnadolu AjansıKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni yapıldı.
Başlıklar :tufan erhürmankktckktc cumhuriyet bayramıkıbrıs meselesi
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Hiçbir zaman çözümsüzlük çözüm değildir bizim de görüşümüz budur
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa'da KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi geçit törenine katıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni yapıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni yapıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni yapıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni yapıldı. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bakanlar, bazı milletvekilleri, askeri erkân, siyasi parti, muharip dernekler ile diğer dernek, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni yapıldı.
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