Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Başkent Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda yapılan resmi geçit töreni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlendi.

Törene üst düzey isimler katıldı

Törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ ve 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat katıldı. TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir ve ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de törendeydi. Bakanlar, bazı milletvekilleri, askeri erkân, siyasi parti, muharip dernekler ile diğer dernek, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar da törene katılanlar arasında yer aldı.

Türkiye'den ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran törende hazır bulundu. Türkiye'den gelen siyasi parti temsilcileri ve heyetleri de törende yer aldı.

Reklam Reklam

Ali Ruhluel Anadolu Ajansı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni yapıldı.

Tören İstiklal Marşı ile başladı

Resmi geçit töreni, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Erhürman birlikleri denetledi ve halkın bayramını kutladı.

Mesajlar okundu, ardından Lefke ve Erenköy'den getirilen bayraklar Erhürman'a takdim edildi. Tören, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konserinin ardından sona erdi.

Ali Ruhluel Anadolu Ajansı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni yapıldı.

Kıbrıs Türk halkının hakları korunacak

Erhürman, törende yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkının haklarını her platformda korumayı sürdüreceklerini söyledi. Annan Planı ile Crans-Montana'da Türkiye ile birlikte sergilenen tutumun üzerinden yıllar geçmesine rağmen, çözüm anlayışlarında herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının pazarlık konusu olabileceğini düşünen zihniyetin çözüm konusunda değişmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, "Hiçbir zaman çözümsüzlük çözüm değildir, bizim de görüşümüz budur." ifadesini kullandı.

Reklam Reklam

Ali Ruhluel Anadolu Ajansı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni yapıldı.

Siyasi eşitlikten vazgeçilmeyecek

Hiç kimsenin Kıbrıs Türk halkını masalara hapsedemeyeceğini kaydeden Erhürman, "Kıbrıs Türk halkının geleceğinin başkaları tarafından şekillendirilmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının Ada'da asla azınlık olmadığına dikkati çeken Erhürman, halk olarak siyasi eşitlik ve haklarından hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini söyledi. Siyasi eşitliğin tartışma konusu dahi olamayacağını vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı, Kıbrıs meselesinde yalnızca müzakere masasına oturmak için değil sonuç almayı hedefleyen bir süreç istediklerini yineledi.

Ali Ruhluel Anadolu Ajansı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni yapıldı. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bakanlar, bazı milletvekilleri, askeri erkân, siyasi parti, muharip dernekler ile diğer dernek, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.