Almanya'nın başkenti Berlin'de sosyal harcamalardaki kesintilere ve hükümetin zorunlu askerlik planına karşı düzenlenen eylemde polis göstericilere sert müdahale etti.
Gençlik inisiyatifi sokağa çıktı
Gösteriyi, "Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)" adlı gençlik inisiyatifi düzenledi. Eylemciler sosyal harcamalardaki kesintileri, artan yaşam maliyetlerini ve hükümetin zorunlu askerlik planını protesto etti.
Savigny Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 1500 kişi, ardından Halensee metro istasyonuna kadar yürüdü. Bayrak ve pankart taşıyan göstericiler yürüyüş boyunca slogan attı.
Sloganlarda Merz'e çağrı
Göstericiler, "Biz gelecek istiyoruz, zenginler savaş", "Filistin'e özgürlük" ve "(Almanya Başbakanı) Friedrich Merz cepheye" sloganlarını attı.
Kurfürstendamm'da arbede yaşandı
Müdahale, Berlin'in ünlü alışveriş caddelerinden Kurfürstendamm'da gerçekleşti. Göstericiler ile polis arasında arbede çıktı.
Göstericilerin havai fişek ve sis bombası kullandığı eylemde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis, bazı göstericileri sürükleyerek gözaltına aldı.
Caddedeki bazı lüks mağazalara yönelik önlem alan polis, yürüyüş sırasında mağazaların önünde köpeklerle görev yaptı.
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