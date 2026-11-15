İngiliz profesör öve öve bitiremedi: Türk İHA'ları modern savaşta tarih yazıyor

İngiliz Profesör Tim Wilson, AKINCI ve Bayraktar TB2 SİHA'lar tarafından dün gerçekleştirilen başarılı tatbikat hakkında konuştu. Türkiye'nin "Düşman, hava üslerinizi vurursa ne yaparsınız?" sorusunu çok güzel bir biçimde cevapladığını belirten Wilson, yapılan tatbikatı oldukça etkili bulduğunu belirtti. Konuşmasının ilerleyen anlarında Türk silahlarının kalitesine dikkat çeken İngiliz profesör, "Dünyayı değiştiren teknolojiler çıkarıyorlar" ifadelerini kullandı. AKINCI ve TB2, dün Manisa-Balıkesir Karayolu'nda gerçekleştirilen testte yola başarılı iniş-kalkış yaparak herhangi bir hava üssüne ihtiyaç duymadıklarını kanıtlamıştı. Acil durum senaryolarına karşı gerçekleştirilen tatbikat yüzde 100 başarı ile sonuçlandı.