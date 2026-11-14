İngiltere AB’ye katılmakta ısrarcı

AB ile, "İnsanların 2016'da oy verirken hayalini kurdukları Brexit'e daha yakın" sayılabilecek, her iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir anlaşmaya varılabileceğine inandığını belirtti. Önümüzdeki hafta AB-İngiltere Zirvesi gerçekleşmesi bekleniyor. AB ve İngiltere arasında ikili zirvede gıda ve içecek ürünleri, emisyon ticareti ve gençlerin hareketliliğine yönelik bir program konularında anlaşmalar imzalanması beklenirken, Avrupalı öğrenciler için öğrenim ücretleri meselesi bir engel teşkil etmeye devam ediyor. Burnham, hem İngiltere hem de Avrupa için 'kazan-kazan' durumu yaratacak pek çok şeyin başarılabileceğine inandığını belirterek “Anlaşma henüz tamamlanmadı. Önümüzdeki yedi gün boyunca bizi uzun geceler bekliyor" dedi. Başbakan, söz konusu yeniden düzenlemenin, “Avrupa ile daha yakın çalışma ilişkilerine doğru bir adım geri atıp atamayacağımız” meselesiyle ilgili olacağını belirtti.

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