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Yunanistan'da MARC araştırma şirketinin gerçekleştirdiği kamuoyu araştırması, Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki hükümete yönelik olumsuz değerlendirmeyi ortaya koydu.

Ankette iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi yüzde 27,2 ile ilk sırada yer aldı. Eski Başbakan Aleksis Çipras'ın kurduğu Yunan Sol İttifakı Partisi (ELAS) yüzde 14 ile ikinci olurken, ana muhalefetteki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) yüzde 11 destek aldı.

Partilerin oy oranları bu şekilde sıralanmasına rağmen ankete katılanların yüzde 63,5'i Miçotakis hükümetinin performansını olumsuz değerlendirdi.

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Siyasi değişim isteyenlerin oranı yüzde 54,1 olarak ölçüldü. Katılımcıların yüzde 41,1'i ise siyasi istikrarın korunmasından yana olduğunu belirtti.

Miçotakis'in iktidar dönemi

Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, Temmuz 2019'da yapılan genel seçimleri kazanarak iktidara geldi. Miçotakis de bu seçimle ilk kez başbakanlık görevini üstlendi.

Parti, Haziran 2023'teki genel seçimlerde de birinci oldu ve Miçotakis'in başbakanlık görevini sürdürmesini sağladı. Yunanistan'da bir sonraki genel seçimlerin Mayıs 2027'ye kadar yapılması öngörülüyor.