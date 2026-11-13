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Yunanistan Kara Kuvvetlerinde personel istifaları artıyor

15:58, 13/11/2026, Cuma
AA
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Yunanistan Kara Kuvvetlerinde son dönemde çok sayıda personelin istifa ettiği bildirildi.

Yunanistan Kara Kuvvetlerinde istifaların arttığı bildirildi. POES verilerine göre 1 Ocak 2026-12 Kasım 2026 döneminde 750 personel istifa etti.

Kara Kuvvetlerinden ayrılan personel

Yunanistan Kara Kuvvetlerinde personel istifalarının son dönemde arttığı bildirildi. Çok sayıda personelin istifa ettiği kaydedildi.

Panhelenik Askeri Personel Birlikleri Federasyonunun (POES) açıklamasında, Ocak-Kasım 2026 döneminde Kara Kuvvetlerinden gerçekleşen istifalar değerlendirildi.

POES'in değerlendirmesi

Federasyonun açıklamasında, "Kara Kuvvetlerinden ayrılan personel sayısının gitgide artışını endişe ve üzüntüyle izliyoruz. Binlerce hizmet zorluğu, birikmiş hoşnutsuzluk ve kalmaya yönelik motivasyon eksikliği, Silahlı Kuvvetleri güçlendirme ve geliştirme hedefleriyle tam bir tezat oluşturmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Aynı açıklamada personel sayısındaki azalmanın daha önce görülmemiş boyutta olduğu bildirildi. Ocak-Kasım 2026 sürecindeki istifa rakamlarının bu durumu gözler önüne serdiği belirtildi.

İstifa rakamları ve çözüm talebi

POES'in açıkladığı verilere göre 1 Ocak 2026-12 Kasım 2026 döneminde 750 personel istifa etti.

31 Ağustos 2025-31 Aralık 2025 döneminde istifa edenlerin sayısı ise 308 oldu.

POES açıklamasında, bu verilerin istifa olgusunu büyük bir boyuta taşıdığı vurgulandı ve soruna çözüm bulunması istendi.


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Başlıklar :yunanistanyunanistan kara kuvvetleripoesaskeri personel istifaları
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Yunanistan Kara Kuvvetlerinde personel istifaları artıyor
Yunanistan Kara Kuvvetlerinde son dönemde çok sayıda personelin istifa ettiği bildirildi.
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