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İngiltere Danimarka ve İtalya'dan düzensiz göçe karşı işbirliği çağrısı

17:15, 13/11/2026, Cuma
AA
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İngiltere, Danimarka ve İtalya, Dublin'deki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde 41 liderin desteklediği ortak açıklamayla düzensiz göçe karşı işbirliği çağrısı yaptı.

İngiltere, Danimarka ve İtalya, Dublin'deki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde düzensiz göçün azaltılması ve insan kaçakçılığıyla mücadele için işbirliğinin güçlendirilmesini istedi. Ortak açıklamaya 41 lider destek verdi.

İngiltere, Danimarka ve İtalya, Avrupa'ya yönelik düzensiz göçün azaltılması ve insan kaçakçılığıyla mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Üç ülke, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında düzensiz göçle mücadeleye ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamaya, Avrupa ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları ile Avrupa kurumlarının üst düzey temsilcilerinden oluşan 41 lider destek verdi.

Kapsamlı ve sistematik yaklaşım istendi

Açıklamada düzensiz göçün Avrupa ülkeleri için ortak sorun oluşturduğuna işaret edildi. Bu alanda kaydedilen ilerlemenin sürdürülmesi konusunda kararlı olunduğunun da altı çizildi.

Küresel istikrarsızlık, göçün araçsallaştırılması dahil hibrit tehditler ve insan kaçakçılığı şebekelerinin savunmasız kişileri istismar etmesi, açıklamada sorunların kaynağı olarak sayıldı. Düzensiz göçle mücadelede daha kapsamlı ve sistematik bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği vurgulandı.

Sınır güvenliği ve erken uyarı sistemleri

Sınır güvenliğinin güçlendirilmesinin önemine değinilen açıklamada, göç hareketlerinin öngörülmesi ve olası güvenlik risklerinin belirlenmesi için erken uyarı sistemlerinden yararlanılması gerektiği belirtildi.

Yasa dışı geçişlerin tehlikelerine ilişkin yanlış bilgilerin önüne geçilmesi ve düzensiz göçle mücadelede yenilikçi çözümler geliştirilmesi için Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğinin artırılması istendi.

Geri gönderme ve bilgi paylaşımı

Avrupa'da kalma hakkı bulunmayan kişilerin uluslararası hukuka uygun şekilde geri gönderilmesinin önemi vurgulandı. Açıklamaya göre bu kişilerin geldikleri ülkeler ve Avrupa'ya ulaşırken geçtikleri ülkelerle işbirliği güçlendirilmeli.

Ayrıca insan kaçakçılığı şebekeleriyle mücadelede ülkeler arasında bilgi paylaşımının artırılması çağrısı yapıldı.

Konu bir sonraki zirvede yeniden ele alınacak

Uluslararası sözleşmelerin mevcut göç sorunlarına yanıt vermeye devam etmesinin önemine işaret edilen açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi ile işbirliğinin sürdürüleceği bildirildi. Düzensiz göç konusu, İsviçre'deki bir sonraki AST Zirvesi'nde yeniden ele alınacak.

Başlıklar :düzensiz göçavrupa siyasi topluluğuast zirvesidublin
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İngiltere Danimarka ve İtalya'dan düzensiz göçe karşı işbirliği çağrısı
İngiltere, Danimarka ve İtalya, Dublin'deki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde 41 liderin desteklediği ortak açıklamayla düzensiz göçe karşı işbirliği çağrısı yaptı.
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