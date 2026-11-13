Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar elim kaza nedeniyle Mustafa Ceceli konserini yarıda kesti

Helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen Taşolar, şunları kaydetti:





"Iğdır halkının 4 şehidimizin olduğu bir günde böyle bir eğlenceyi yarıda kesersek şehitlerimizin anısını yaşatmak ve onlara dua etmek adına uygun göreceğini düşündüm. Hepimizin başı sağ olsun. Ben tekrar başta sanatçımız olmak üzere tüm misafirlerimizden özür diliyorum. İnşallah kendilerini ilerleyen bir zamanda tekrar burada misafir etmek adına söz alıyorum. Şehitlerimiz adına eğer uygun görürseniz bu programı burada yarıda keselim. İlerleyen zamanlarda tekrar bir araya gelmek üzere. Ben sizlerin huzurunda tekrar tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."















