Jandarmanın motosikletli akrobasi timi TULPAR Konya’da gösteri yaptı

Jandarmanın akrobasi timi TULPAR’dan Konya’da gösteri
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde kurulan motosikletli akrobasi timi TULPAR, Konya’nın Çumra ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Abdülhamit Han Parkı’nda düzenlenen programda ekip, motosikletleriyle birbirinden farklı akrobatik hareketler sergiledi.
Vatandaşlar gösteriyi ilgiyle takip etti
Türk bayraklarıyla etkinlik alanını dolduran her yaştan vatandaş, TULPAR ekibinin performansını ilgiyle izledi. Gösteriyi takip edenler, motosikletlerle gerçekleştirilen akrobatik hareketleri cep telefonlarıyla görüntüledi. Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, yaptığı açıklamada, TULPAR ekibinin performansının kendilerini gururlandırdığını belirtti. Aydın, gösterinin vatandaşlarla buluşmasına katkı sağlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye teşekkür ederek TULPAR personelini ve programda emeği geçenleri tebrik etti.
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