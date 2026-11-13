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18:53, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 18:55, 13/11/2026, Cuma

Jandarmanın motosikletli akrobasi timi TULPAR Konya’da gösteri yaptı

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde kurulan motosikletli akrobasi timi TULPAR, Konya’nın Çumra ilçesinde gösteri düzenledi. Abdülhamit Han Parkı’nda gerçekleştirilen programda timin motosikletlerle sergilediği akrobatik hareketler vatandaşlardan ilgi gördü. Türk bayraklarıyla etkinlik alanını dolduran vatandaşlar, gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti.

Jandarmanın akrobasi timi TULPAR’dan Konya’da gösteri

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde kurulan motosikletli akrobasi timi TULPAR, Konya’nın Çumra ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Abdülhamit Han Parkı’nda düzenlenen programda ekip, motosikletleriyle birbirinden farklı akrobatik hareketler sergiledi.

Vatandaşlar gösteriyi ilgiyle takip etti

Türk bayraklarıyla etkinlik alanını dolduran her yaştan vatandaş, TULPAR ekibinin performansını ilgiyle izledi. Gösteriyi takip edenler, motosikletlerle gerçekleştirilen akrobatik hareketleri cep telefonlarıyla görüntüledi. Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, yaptığı açıklamada, TULPAR ekibinin performansının kendilerini gururlandırdığını belirtti. Aydın, gösterinin vatandaşlarla buluşmasına katkı sağlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye teşekkür ederek TULPAR personelini ve programda emeği geçenleri tebrik etti.

Başlıklar :konyamotosikletli akrobasitulparjandarma genel komutanlığı
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Jandarmanın motosikletli akrobasi timi TULPAR Konya’da gösteri yaptı
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