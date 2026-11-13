Her gün aynı saatte eve gelip sahibine seslenen inek ilgi gördü

Erzurum’da iki mevsim bir arada: Sonbahar ve kış aynı manzarada buluştu

Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Sarıkaşık Mahallesi’nde sonbahar ve kış mevsimi aynı anda yaşanıyor. Birkaç gün önce etkili olan kar yağışının ardından mahallenin bir yanı beyaza bürünürken diğer yanı yeşil ve kahverenginin tonlarını korudu. İki mevsimin buluştuğu eşsiz manzara dronla görüntülendi.