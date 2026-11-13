Her gün aynı saatte eve gelip sahibine seslenen inek ilgi gördü

Sahibine seslenerek eve gelen inek komşuya gitti
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, her gün aynı saatte eve geldiği belirtilen bir ineğin sahibine seslenerek geldiğini haber verdiği anlar yer aldı. Görüntüyü kaydeden kişi, ineğin bu kez sahibini bulamayacağını düşündüğünü anlattı.
Evde kimseyi bulamayınca etrafını kontrol etti
Bir süre çevresine bakınan inek, evde kimsenin olmadığından emin olduktan sonra komşunun ahırına doğru ilerledi. Görüntüyü kaydeden kişi, ineğin bu davranışını çocukken okuldan döndüklerinde evde kimseyi bulamayan çocukların komşuda beklemesine benzetti.
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