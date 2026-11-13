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Cafer Mahiroğlu soruşturmasında beş tutuklama: Eski İzmir Büyükşehir yöneticisi de aralarında

23:17, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 23:21, 13/11/2026, Cuma
Yeni ŞafakAA
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Cafer Mahiroğlu soruşturmasında, adliyeye sevk edilen Ramazan Tezcan dahil 5 kişi tutuklandı.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında, gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, Mehmet Meral, Haluk Harun Tuzsuzoğlu, Doruk Bulut ve İbrahim Tuncol tutuklandı. Filiz Bulut ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, eski Makine İkmal Daire Başkanı Haluk Harun Tuzsuzoğlu ile daire başkanlığında kontrolör olarak görev yapan Mehmet Meral ve Filiz Bulut da bulunuyordu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi.

Beş isim tutuklanırken Filiz Bulut adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Cafer Mahiroğlu soruşturmalarında iki ayda iki operasyon: 10 tutuklama

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmalar, son iki ayda gerçekleştirilen operasyonlar ve tutuklama kararlarıyla genişledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosyada Mahiroğlu'na yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları gündeme geldi.

14 Ekim'de düzenlenen ilk operasyon kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 11 şüpheli yakalandı. S

oruşturma kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bağlantılı olduğu belirtilen BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ üzerinden usulsüz ihaleler alındığı, elde edilen gelirlerin Mahiroğlu'nun şirketlerine ve şahsi hesaplarına aktarıldığı ifade edildi.

İhale süreçlerinde 14 milyon 464 bin liralık kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı vurgulandı. Şirketlere el konularak TMSF kayyum olarak atandı. İlk operasyonun ardından tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

10 Kasım'da soruşturmanın ikinci dalgası kapsamında İstanbul, İzmir, Ankara ve Eskişehir'de operasyon düzenlendi. Yedi kişi gözaltına alınırken, son olarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden beşi daha tutuklandı. Böylece iki operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 10'a ulaştı.


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Başlıklar :Cafer MahiroğluTutuklamaİzmir Büyükşehir Belediyesi
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Cafer Mahiroğlu soruşturmasında beş tutuklama: Eski İzmir Büyükşehir yöneticisi de aralarında
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında, adliyeye sevk edilen Ramazan Tezcan dahil 5 kişi tutuklandı.
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