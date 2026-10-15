Yüz milyonlarca dolarlık şüpheli hareket

İstanbul ve İzmir’de düzenlenen “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç gelirini aklama” soruşturmalarında adı geçen Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’na yönelik operasyon düzenlendi. Yurt dışında bulunan Mahiroğlu’nun da aralarında olduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mahiroğlu’nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen, aralarında Halk TV’nin de olduğu şirketlere el konuldu ve yönetimlerine TMSF kayyum olarak atandı. Mahiroğlu ve bağlantılı hesaplardaki yüz milyonlarca dolarlık şüpheli para hareketi mercek altına alındı. Edinilen bilgiye göre soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından temin edilen veriler, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve ele geçirilen diğer belgeler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde Mahiroğlu ile bağlantılı şirketlerde çok sayıda usulsüzlük ve şüpheli para hareketliliği görüldü.

ŞİRKET KURDURUP İHALE ALDI

Dosyaya giren iddialar şöyle: Mahiroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak Bustech Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi’nin kurulmasını sağladı. Şirketin yönetimini belirlediği kişilere devretti ve belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden haksız menfaat temin edildi. İhale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldı. Alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildi. Gelirler Mahiroğlu ile bağlantılı şirketlere aktarıldı.

TEK ŞİRKETE 438 MİLYON DOLAR

Mahiroğlu’nun yönetiminde söz sahibi olduğu Calvin Tekstil isimli şirketin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen toplam 18 milyon 636 bin 496 ABD doları tutarında para girişi tespit edildi.

Aynı kapsamda incelenen Özdemir Üç Tekstil Sanayi isimli şirkete ait banka hesaplarında ise kaynağı belirsiz toplam 438 milyon 548 bin 492 dolar para girişi olduğu kaydedildi. Şirketin hesaplarından, büyük çoğunluğu İngiltere bağlantılı hesaplara olmak üzere toplam 235 milyon 412 bin 640 dolar çıkış tespit edildi.

KARDEŞLERİ DE DOLAR MİLYONERİ

Mahiroğlu’nun kardeşleri İbrahim Özdemir’in hesaplarına 10 milyon 865 bin 923 dolar, Hasan Özdemir’in hesaplarına 11 milyon 455 bin 323 dolar, Mustafa Özdemir’in hesaplarına ise 11 milyon 46 bin 656 dolar para girişi olduğu bildirildi. Paranın yurt dışından geldiği, kaynağının belirsiz olduğu ve incelemelerin devam ettiği öğrenildi. Şüpheli Mahiroğlu’nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacmi 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira.

MAHİROĞLU VE 3 KİŞİ FİRARİ

Soruşturma kapsamında şüpheliler Harika Akkaya, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir, Armağan Küçük, Mustafa Özdemir, Halit Akın, Ali Turan, Mediha Burumoğlu, Murat Koçak, Erkan Yağcı ve Süleyman Özen’in gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler Cafer Mahiroğlu, Hakan Arıcan, Mehmet Necati Yağcı ve Sevim Kul’un yurt dışında olduğu bilgisine ulaşılan soruşturmada, şüpheli Doruk Bulut’un başka bir suçtan cezaevinde, şüpheli Fatih Yadoğlu’nun ise firari olduğu belirlendi. Mahiroğlu hakkında İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında da aranma kaydı bulunuyor.

TÜM ŞİRKETLERİNE EL KONULDU

10 Mart 2025’te yurt dışına çıktığı ve bir daha dönmediği belirlenen Cafer Mahiroğlu’nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulduğu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildiği aktarıldı. Kayyum atanan şirketler arasında Halk TV de var.

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