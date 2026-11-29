İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, Çatalca Karamandere’de sel ve su baskınlarına yol açtı. Karatepe Çıkmazı Sokak ve çevresinde debisi yükselen dere taştı. Dereden taşan sular sokağı ve çevresini tamamen kaplarken, bölgedeki birçok araç su altında kaldı. Bölge sakinleri, Karatepe Çıkmazı'nda daha önce de yaşanan taşkın ve su baskınlarının yeniden tekrarlanmaması için kalıcı önlem alınmasını talep etti.

ARAÇLAR SU ALTINDA KALDI

Sel sularının etkisiyle su altında kalan 4 otomobilin gece saatlerinde dere kenarına yakın bir noktaya park edildiği öğrenildi. Aralıksız devam eden yağışların ardından derenin taşması sonucu tamamen suya gömülen araçlarda maddi hasar meydana geldi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Taşkın sırasında araçlarıyla karşıya geçmeye çalışan 2 kişi yükselen sular nedeniyle yolda mahsur kaldı . Çevredekilerin durumu AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Karacaköy Mahallesi'nde ise minibüsle tarlaya çalışmaya giden 9 kişi sel suları nedeniyle mahsur kaldı. Ekiplerin mahsur kalan vatandaşları botlarla kurtarma çalışmaları saatlerce devam etti.

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32 KİŞİ KURTARILDI

Karamandere'de su altında kalan geniş alanlar ile AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi. Herhangi bir can kaybının ya da yaralanmanın yaşanmadığı sel felaketinde, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından mahsur kalan toplam 32 kişinin güvenli bölgelere tahliye edilerek kurtarıldığı öğrenildi.