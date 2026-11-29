Ateş başında bir araya gelerek sohbet eden bir arkadaş grubunun sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntüler, izleyenlerin yüreğini ağza getirdi.
Kayda alınan görüntülerde, gençlerin yaktıkları ateşin içine attıkları beton parçasının bir süre sonra büyük bir gürültüyle patladığı görüldü.
ETRAFA BETON PARÇALARI VE ALEVLER SAÇILDI
Patlamanın etkisiyle ateşin etrafına beton parçaları ve alevler saçılırken, ortamda büyük panik ve tehlike yaşandı. Ateş başında oturan arkadaş grubu ani patlama karşısında büyük şok yaşadı. Facianın kıl payı atlatıldığı olayda, gruptan kimsenin yaralanmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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