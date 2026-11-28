Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Özkar Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde boğazına yemek kaçan öğrenci, öğretmenlerinin dikkati sayesinde büyük bir tehlike atlattı. Olay, Erenköy Mahallesi'ndeki okulda meydana geldi. Öğle yemeğinin ardından sınıfına giden öğrencinin boğazına yemek kaçtı. Bir anda duraksayan öğrenci nefes almakta güçlük çekmeye başladı.
ÖĞRETMENLER SANİYELER İÇİNDE MÜDAHALE ETTİ
Öğrencinin nefes almakta zorlandığını fark eden Özel Eğitim Öğretmeni Elif Burcu Korkmaz ile Beden Eğitimi Öğretmeni Ercan Erbaş, hızla harekete geçti. İki öğretmen, öğrenciye Heimlich manevrası uygulayarak solunum yolundaki tıkanıklığın giderilmesini sağladı.
HAYAT KURTARAN MÜDAHALE KAMERADA
Öğretmenlerinin zamanında müdahalesinin ardından öğrenci yeniden rahat nefes almaya başladı. Öğretmenlerin öğrenciyi fark ettiği ve Heimlich manevrasıyla müdahale ettiği anlar, okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İki öğretmenin soğukkanlı ve hızlı müdahalesi, yaşanabilecek olası bir facianın önüne geçti.
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