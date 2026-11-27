ÇORUM BELEDİYESİ: ORTAK YAŞAM ALANLARIMIZA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM
Yaşanan olayın ardından görüntüleri kamuoyuyla paylaşan Çorum Belediyesi, kamu malının korunması ve çocuklara bu bilincin aşılanması gerektiğine dikkat çekti. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
VATANDAŞLARDAN AİLELERE VE SORUMLULARA TEPKİ
Çorum Belediyesi’nin paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda vatandaş, ortak kullanım alanlarındaki eserlere zarar verilmesine sert tepki gösterdi. Yapılan bu davranışın mutlaka cezalandırılması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, yaşanan olayda yalnızca çocukların değil, çocuklarına kamu malını koruma bilinci vermeyen ailelerin de sorumlu tutulması gerektiğini savundu.
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