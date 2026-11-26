AK Parti Sözcüsü Çelik: Yapılan müdahale ve şiddet kabul edilemez
Türk takımları tek tek desteğini açıklarken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de açıklamada bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, 'Filistin’e özgürlük' pankartı ve Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına yapılan müdahale ve şiddetin kabul edilemeyeceğini vurguladı.
"Vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz"
Beşiktaş taraftarının insanlık ittifakı adına konuştuğunu ve insanlığın sesi olduğunu ifade eden Çelik, "İsrail takımının saha içindeki tahriklerini şiddetle kınıyoruz. Olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz." dedi.
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