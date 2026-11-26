Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde fon meselesine ilişkin ortak basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek adli sürece ilişkin son gelişmeleri paylaştı.
‘PARAYI İADE ETMEK SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRMAZ’
‘İDDİANAMEYİ KISA SÜREDE YAZMAYI PLANLIYORUZ’
Fon soruşturmasında iddianame hazırlıklarına geçildiğini açıklayan Gürlek, soruşturmanın temel yapısının ve dosyadaki başlıca aktörlerin belirlendiğini söyledi.
İTİRAFÇI BEYANLARIYLA SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Soruşturmanın tamamlanmadığını, yeni bilgi ve delillerle kapsamının genişleyebileceğini belirten Gürlek, itirafçı beyanlarının da incelemelerde önemli rol oynadığını söyledi.
Bakan Gürlek, yeni isimlerin ortaya çıkmasıyla soruşturmanın derinleştirileceğini belirterek iddianamenin hazırlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
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