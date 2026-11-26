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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Albayrak Medya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen "Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi" kapsamında düzenlenen özel oturuma konuk oldu. Oturumda TVNET Genel Yayın Yönetmeni Serhat İbrahimoğlu, Z Raporu Genel Yayın Yönetmeni Semra Karabaş ve Yeni Şafak Yazarı Nedret Ersanel’in sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji politikaları, mevcut projeleri ve gelecek dönem vizyonuna dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

ALBAYRAK GRUBU DÜNYANIN EN ZOR COĞRAFYALARINDA İŞ YAPIYOR

Konuşmasında Türk şirketlerinin uluslararası alandaki faaliyetlerine ve üstlendikleri kritik projelere değinen Bakan Bayraktar, özel sektörün yurt dışındaki varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Albayrak Grubu’nun farklı kıtalardaki yatırımlarına özel olarak parantez açan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi özel sektörümüz hakikaten takdir edilesi işler yapıyor. Bunlardan birisi de Albayrak grubu. Yani işte dünyanın neresine gidersek ben Pakistan'daydım orada varlar. İşte Somali'ye gittik. Dünyanın en zor coğrafyalarında iş yapıyor."

Bakan Bayraktar, özel oturum boyunca Türkiye’nin enerji alanındaki mevcut çalışmalarını ve önümüzdeki döneme ilişkin stratejik hedeflerini katılımcılarla paylaştı.